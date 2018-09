Cosa ci dicono i numeri sugli sbarchi

Cosa dicono gli ultimi dati disponibili sugli italiani che attraversano i binari : Il drammatico incidente ferroviario avvenuto lungo la linea jonica a Brancaleone, in cui una donna è stata investita da un convoglio regionale mentre attraversava le rotaie con i due figli di 12 e 6 anni, morti entrambi, per raggiungere la spiaggia, riapre la questione sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia. Un binario unico che corre parallelo alla strada e al mare, senza sistemi di protezione ma con dei ...

Oroscopo di Corinne : scopri Cosa dicono le tue stelle : Nel contempo troverete arduo gestire situazioni richiedenti concentrazione e fermezza ma con calma riuscirete in tutto… Adesione a spettacoli. Dormire giova al corpo e alla mente: schiacciate dunque ...

Per Pd e Forza Italia la conferma di Foa è illegittima. Cosa dicono la legge e lo Statuto Rai sulla Presidenza : La Lega insiste con Foa, le opposizioni denunciano l'arroccamento "illegittimo". Ma Cosa dice la legge? Dopo la bocciatura - per la mancata partecipazione al voto in Commissione di Vigilanza Rai delle opposizioni - di Marcello Foa come presidente della Rai, il partito guidato da Matteo Salvini ha fatto trapelare la sua intenzione di confermare il nome dell'ex giornalista, per il momento. Per le opposizioni si tratta di un atto contro la legge: ...

One Direction : reunion nel 2020 con un concerto evento in Australia? Ecco Cosa dicono i rumors : Teniamo tutti le dita incrociate! The post One Direction: reunion nel 2020 con un concerto evento in Australia? Ecco cosa dicono i rumors appeared first on News Mtv Italia.

Ecco Cosa dicono le stelle con l'oroscopo di Corinne dal 18 al 25 luglio : ... dovrete sostituire un aggeggio, ingollare un rospetto, soprassedere su un dispetto ma degli sfizietti ve li toglierete egualmente… Adesione a spettacoli o manifestazioni. Necessitate di staccare la ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che Cosa dicono gli analisti sulle nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...

Thailandia - Cosa dicono i rapporti sulle operazioni nella grotta : (Foto: Linh Pham/ Getty Images) Le operazioni di salvataggio in Thailandia che hanno permesso di estrarre tutte e 13 le persone rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang sono state un successo, anche se è ancora da chiarire del tutto lo stato di salute di alcuni dei giovani. Tuttavia, come si apprende dai rapporti che i soccorritori stanno stilando, si è sfiorata la catastrofe. Poco dopo avere estratto l’allenatore dei ragazzi, ovvero ...

Famiglie arcobaleno : è genitore anche chi non partecipa alla fecondazione? Ecco Cosa dicono le sentenze : Mentre il potere politico si appassiona a discussioni ideologiche, dopo gli amministratori anche i magistrati hanno ripreso a segnare importanti passi in avanti nella tutela dei diritti dei figli ...

Pensioni - Cosa dicono i numeri dell'Istat sui migranti : Salvini si scaglia contro le dichiarazioni di Boeri, Di Maio entra a gamba tesa nelle querelle. Ecco i numeri su cui il governo si sta dividendo

Pensioni - Cosa dicono i numeri dell’Istat sui migranti : (Foto: Getty Images) Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha fatto arrabbiare non poco il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il numero uno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostenuto che, senza immigrati, le casse sarebbero vuote e l’Inps non riuscirebbe a fare fronte agli impegni Pensionistici. Da qui è partito un lungo botta e risposta tra i due, che possiamo riassumere così: Salvini ha accusato Boeri di fare politica, ...

Che Cosa vuole Seehofer e perché molti gli dicono : irresponsabile : Milano. “Non mi farò cacciare da una cancelliera che io per primo ho fatto diventare cancelliera”, ha detto ostile il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, nel mezzo di un lunedì di colloqui e negoziati e fiato sospeso: che ne sarà del futuro del governo della Germania? Seehofer si è mostra

Cosa dicono le stelle cinesi per il Mondiale 2018? : Il Cane, il Brasile e l'Italia E Cosa è successo nell'anno del Cane ? E' questo il segno preferito da Brasile e Italia , che, a onor di cronaca, si trova fuori dal Mondiale per la seconda volta sotto ...