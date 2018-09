“Correte presto!” Ma ogni tentativo è inutile Trovata in un lago di sangue

caffeinamagazine

(Di domenica 2 settembre 2018) Una donna di 83 anni, Giuseppina Bini, è statamorta nella sua casa di San Basilio a Roma, al terzo piano di via Diego Fabbri. A trovare il corpo della donna senza vita, ma con vistose ferite, è stata la polizia, chiamata dai vicini di casa della donna. Le forze dell’ordine hanno fermato il figlio, Gianpiero Salvati di 43 anni, con problemi psichiatrici, in cura presso il centro di igiene mentale della zona. Il ragazzo è stato indagato per “morte o lesioni in conseguenza di altro reato”. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini della signora, messi in allarme dal fatto di non aver visto la donna uscire di casa in queste mattine come era solita fare. Quando hanno provato a bussare alla porta, non avendo ricevuto nessuna risposta, si sono rivolti alle forze dell’ordine. Lunedì è prevista invece l’autopsia, che potrebbe rivelare particolari ...