Conti pubblici | Tria | “Governo ha intesa sui limiti da rispettare La Ue? Stabilità

(Di domenica 2 settembre 2018) “L’Italia ha impegni europei e vanno rispettati“. E “il governo ha già unasui confini di bilancio da. Entro fine settembre quegli impegni diventeranno fatti”. Va ricordato, però, che “ladeidipende dal rapporto con i mercati finanziari”. Il ministro dell’Economia Giovanni, intervistato da Repubblica, ribadisce che nonostante le dichiarazioni bellicose dell’area leghista il governo pentastellato non intende andare allo scontro con Bruxelles per la legge di Bilancio attesa entro metà ottobre. In ogni caso il problema non sono tanto le (improbabili) sanzioni della Ue. Il giudizio che conta di più, per la finanza pubblica, è inevitabilmente quello degli investitori che finanziano il nostro debito. Escluso dunque non solo lo sforamento del tetto del 3% al deficit/pil, ma pure un eccessivo avvicinamento a ...