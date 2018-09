Consumi al palo | allarme Confesercenti | nel 2018 crescita ferma a +1

Bce : in Italia Consumi al palo e redditi inferiori a 10 anni fa : Un po' come era successo alla Fed, col suo Qe capacissima di aiutare Wall Street a uscire dal disastro dei mutui subprime, un po' meno Main Street, cioè l'economia reale. Ma non solo. È la stessa Bce ...

Bce : 'In Italia e Spagna Consumi e redditi sono al palo' : 'In Italia e in Spagna la retribuzione reale dei dipendenti rimane significativamente più bassa rispetto a prima della crisi, sia per una moderazione salariale indotta dalla crisi che per la ...