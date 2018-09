Con l' auto contro un albero | morti due 18enni

Crollo ponte Genova - Autostrade aveva definito Condizioni non urgenti - : I pm hanno sequestrato uno dei verbali di approvazione del Cda dell'azienda: secondo i tecnici non c'era nessuna urgenza se non quella di un "intervento ordinario", ma da alcune mail inviate pare che ...

21enne Contro il guard rail in autostrada : Condizioni gravi : L'incidente è avvenuto all'altezza di Trebiciano attorno alle 00.40. La causa forse un colpo di sonno.

SContro tra due auto a Campiglione di Fermo : due persone al Pronto Soccorso : Brutto Scontro ieri sera a Campiglione di Fermo, in via Prosperi, poco prima delle 23. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, fatto sta che due auto, una Ford e una Fiat Punto, si sono ...

Pd - l’autocritica di Provenzano : “Con noi al governo i poveri sono saliti a 5 milioni - per questo non ci hanno votato” : “Non possiamo dire che abbiamo governato bene se negli anni in cui eravamo al potere i poveri in Italia sono passati da 2,5 milioni a più di 5 milioni. E dal loro punto di vista hanno fatto benissimo a non votarci”. È la dura critica che Giuseppe Provenzano, membro della Direzione nazionale Pd, ha rivolto al suo partito dal palco della festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Nel corso di un ...

Migranti - meno barConi ma ricominciano gli sbarchi autonomi : a Lampedusa arrivate sei piccole navi Con 66 a bordo : meno barconi carichi di Migranti a causa del pugno duro del governo e della rinuncia delle ong a pattugliare il Mediterraneo. Apparente tranquillità nel canale di Sicilia per quanto riguarda i flussi di chi parte dalle coste libiche rischiando la vita. Ma tra gli uomini che pattugliano l’area marina che va dalle coste Sud dell’isola al Nord Africa c’è il timore che possano ricominciare gli sbarchi autonomi. Piccoli natanti che partono ...

[Il ritratto] Il baffino di ferro e il peccato originale dell'affare autostrade. Le privatizzazioni Con D'Alema al potere : C'è stato un tempo in cui Massimo D'Alema si vantava addirittura delle liberalizzazioni. Seduto sulla sua comoda poltrona di Porta a Porta "il salotto di regime" come lo chiamavano i soliti ...

Emilia 4 - l'auto solare dell'università di Bologna Consuma quanto un asciugacapelli e vince : Dopo 2700 chilometri attraverso la regione delle Montagne Rocciose, dal Nebraska all'Oregon, il team Onda solare - unica squadra europea in gara - chiude il percorso conquistando il primo posto. E ...

Una volante della Polizia di Stato di Messina - ha investito violentemente Contro alcune autovetture : Questa sera, una volante della Polizia di Stato di Messina nel corso di un inseguimento è rimasta coinvolta in un violento incidente verificatosi in via Garibaldi lato mare, all'incrocio esistente nei ...

Incidente stradale a Città di Castello - due feriti nello sContro tra due auto : Incidente stradale a Città di Castello, due feriti nello scontro tra due auto. Incidente stradale a Città di Castello. E' accaduto questa sera poco dopo le 21, in zona San secondo. Due le vetture ...

Venezia 75 - il fumettista GiPi torna sul Lido : metacinema d’autore Con Il ragazzo più felice del mondo : Per un autore di fumetti nulla è più urgente del bisogno di raccontare delle storie. Vive di queste, si nutre incessantemente di trame intrecciate, di personaggi, di sogni illustrati da far vivere ai suoi lettori. Se poi il racconto di “una storia vera” può trasformare un giovane ne Il ragazzo più felice del mondo perché desistere: l’urgenza si fa ossessione. Bentornati negli universi di Gian Alfonso Pacinotti – in arte GiPi – che ogni tanto si ...

Travolge vicini più volte Con l'auto - un morto e 7 feriti