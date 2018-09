Commissione Europea | via all' iter per l' abolizione dell' obbligo dell' ora legale

Blastingnews

: XXIV Fiera SS.Crocifisso Castel di Lama. Km 0 e prodotti DOC italiani: la fotografia dell'Italia che vogliamo pro… - FMCastaldo : XXIV Fiera SS.Crocifisso Castel di Lama. Km 0 e prodotti DOC italiani: la fotografia dell'Italia che vogliamo pro… - matteosalvinimi : La Commissione Europea lavora tanto per eliminare l’#oralegale, ma se ne frega di lavorare per ottenere finalmente… - SkyTG24 : L'85% dei cittadini europei si è espresso contro l'alternanza #OraLegale #OraSolare. Il presidente della Commission… -

(Di domenica 2 settembre 2018) LaVIDEO si è detta pronta a presentare una proposta legislativa per abolire l'di cambio tra ora solare e ora. Il dossier è stato aperto in to alle richieste di alcuni Paesi, tra cui Finlandia e Lituania. Ricordiamo che finora è infatti in vigore la direttiva2000/84, che stabilisce l’per gli Stati UE di passare all’oral’ultima domenica di marzo e di tornare poi a quella solare l’ultima domenica di ottobre. Ma appunto, ben presto, questopotrebbe venire meno. L'orapotrebbe non essere più obbligatoria per tutti i paesi UE: ogni paese avrebbe il potere di scegliere da solo In sostanza laproporra' quindi adesso al Parlamento e al Consiglio Europeo di abolire la direttiva che obbliga gli stati a cambiare l’ora due volte all’anno, lasciando quindi a ogni Stato membro la liberta' di fare come vuole. ...