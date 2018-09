Come fare screenshot su Huawei Mate 20 Lite : Guida per scattare screenshot su Huawei Mate 20 Lite. Come catturare screenshot su Huawei Mate 20 Lite. Salvare scherMate su Huawei Mate 20 Lite screenshot Su Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Lite farà il suo debutto nei negozi italiani a 399,99€ tra pochissimi giorni, il 3 settembre per la precisione. Quali sono le particolarità di questo dispositivo? A […]

Banche : l'assegno diventa digitale - ecco Come fare per non sbagliare : Nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese anche gli assegni si adeguano. Ciò grazie alla nuova procedura denominata 'Check Image Truncation' , Cit, che trasforma gli assegni, una volta ...

6 modi su Come fare soldi online : Esistono diversi modi per fare soldi online e arrotondare il proprio stipendio mensile: quali sono, come fare e consigli utili

Come preparare la Charlotte - il semifreddo alla frutta semplice da fare e bello da vedere : Hanno l’aspetto e l’eleganza di una torta, sono freschi Come il gelato: la migliore conclusione di pranzi e cene d’estate. Come si fa a non amare i semifreddi? Non è nemmeno così complicato prepararli a casa: per provare subito nella gallery sopra trovate una ricetta di uno dei più celebri, ovvero la torta Charlotte. Un dolce di origini francesi, che però pare debba il suo nome dalla regina Carlotta, moglie di Giorgio III ...

Truffa su Subito.it : Come evitarla e cosa fare se si è stati truffati : Subito.it è uno dei migliori siti di annunci online italiani. Offre la possibilità a chiunque ne abbia bisogno di inserire annunci per diverse categorie quali: motori, sport e hobby, per la casa, per immobili, per lavoro o servizi di vario genere, annunci riguardanti l’elettronica o l’oggettistica personale. Con poche parole chiave ogni utente può non soltanto inserire, ma anche ricercare il servizio del quale ha bisogno, connettersi con ...

Alluvione di Livorno Come il Terremoto dell'Aquila "Faremo un brindisi" cosi alcuni imprenditori : Livorno - Faremo un festeggiamento, un 'brindisi' all'Alluvione. E' il contenuto di una telefonata intercettata nell'ambito delle indagini relative all'Alluvione del settembre 2017 condotte dalla squadra mobile di Livorno per turbativa d'asta in concorso e truffa aggravata ai danni di ente pubblico. L'inchiesta ha portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico l'ex coordinatore della ...

Fondi pensione : come funziona e Come fare reclamo per irregolarità : Per arrotondare la pensione futura e arrivare a percepire una somma dignitosa, spesso ci si avvale di Fondi pensione complementare, che possano a tutti gli effetti garantire al contribuente una pensione di complemento rispetto a quella erogata dall’Inps. Chi infatti sa già che riceverà un trattamento minimo di pensione, spesso sceglie di avvalersi di queste tipologie di investimento sulla propria “vita” al termine della propria attività ...

Dimagrire senza fare la dieta / Cosa mangiare e Come comportarsi per perdere peso : Dimagrire senza fare la dieta, Cosa mangiare e come comportarsi per perdere peso. Il segreto è mangiare alimenti con pochissime calorie, l'obbligo è di abolire snack e alcol.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 23:20:00 GMT)

WhatsApp - da novembre potresti perdere vecchi messaggi e foto. Ecco Come fare : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, cambia alcune delle sue principali funzioni. A novembre 2018 infatti WhatsApp introdurrà delle modifiche sotto l'aspetto dello spazio di archiviazione di messaggi, foto e video. Le modifiche ...

WhatsApp per Android/ Dal 12 novembre cancellati foto e video : ecco Come fare il backup dei dati : Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android, le chat WhatsApp verranno cancellate, ecco come fare il backup.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Matteo Salvini indagato - Come funziona il tribunale dei ministri : che fine può fare l'indagine sulla Diciotti : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona dopo il divieto di sbarco dalla nave Diciotti, ma ...

Come fare effetto Polaroid : Utilizzando alcune soluzioni molto efficienti su smartphone, PC Windows, Mac o semplicemente dal Web è possibile ricreare lo stesso effetto (o quasi) delle vecchie macchinette fotografiche Polaroid alle foto scattate tramite le moderne fotocamere digitali o dagli smartphone di ultima generazione. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per spiegarvi Come fare effetto Polaroid in modo semplice e veloce utilizzando delle apposite soluzioni. Non ...

MotoGp – Petrucci non perde di vista Lorenzo - Danilo lo studia da vicino : “non capisco Come riesca a fare la differenza” : Danilo Petrucci e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del ...

MotoGp - Dovizioso vuole il bis a Silverstone : “l’obiettivo è fare Come l’anno scorso” : Andrea Dovizioso e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, ...