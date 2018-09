Come confrontare tariffe smartphone

chimerarevo

: @UGiangrieco @ClaudioDeglinn2 @SenatoriPD @Deputatipd @eurodeputatipd @pdnetwork @matteorenzi @Pontifex_it @IAntRiz… - michele74c : @UGiangrieco @ClaudioDeglinn2 @SenatoriPD @Deputatipd @eurodeputatipd @pdnetwork @matteorenzi @Pontifex_it @IAntRiz… - Potoccio : @pisto_gol, ti si vuole bene, ma paragonare questi due campi è come confrontare la pizza di Napoli con quella delle… - senzasinistra : @sdallagata @PietroPinna77 come si dice in questi casi..ho gia' dato o anche,non si riscalda tante volte la stessa… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il mondo delletelefoniche è in continua evoluzione: Con l’avvento degli operatori low-cost (Iliad e ho.mobile sono le ultime arrivate), la battaglia tra operatori telefonici, fisici e virtuali, si è fatta ancora più accesa. Chi può giovare da questa vera e propria sfida all’ultimo giga è l’utente finale, ossia voi lettori. Con i giusti mezzi, infatti, potrete avere tutte le offerte sott’occhio e riconoscere quando un’offerta è davvero conveniente per le vostre tasche. Noi di ChimeraRevo, questo strumento, ce lo abbiamo! Si tratta del nostro comparatore dicreato con la collaborazione di SOS. Se siete curiosi di provarlo, collegatevi al comparatore didi ChimeraRevo e decidete che tipo di tariffa si addice di più al vostro profilo. Il comparatore didi ChimeraRevo Nel caso usiate il telefono principalmente per le ...