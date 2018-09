Code per il controesodo

Qualcomm svela il nuovo Codec audio aptX Adaptive per dispositivi wireless : Qualcomm approfitta del palcoscenico offerto da IFA 2018 a Berlino per presentare aptX Adaptive, una rivoluzionaria tecnologia codec audio che combina robustezza, qualità audio, scalabilità e bassa latenza. L'articolo Qualcomm svela il nuovo codec audio aptX Adaptive per dispositivi wireless proviene da TuttoAndroid.

Roma : Code e tratto chiuso su A1 - riaperto Ponte Scafa : Roma – chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orvieto e Fabro verso Firenze, per un incidente, verificatosi alle ore 7.30 circa, che ha visto coinvolti un camion e un’automobile all’altezza del km 433. Il camion si è ribaltato e ha preso fuoco occupando parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo in emergenza e al momento si registra 1 km di coda. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con ...

Riaperto il ponte della Scafa - Code da Ostia verso Fiumicino - : La viabilità sarà consentita in una sola corsia e a senso unico alternato. Potranno attraversare il ponte le automobili, i ciclomotori, i mezzi di soccorso e i mezzi Cotral. Rimane chiuso il passaggio ...

Controesodo - sull’A1 Code fino a 12 km in direzione Milano. A14 - ancora disagi per traffico deviato a Grottammare : traffico sostenuto ma scorrevole, code a tratti e qualche rallentamento. È questa la situazione in gran parte della penisola di ritorno dalle vacanze agostane. Nel week-end da “bollino rosso” del Controesodo estivo, si registrano ancora disagi sull’A14 Bologna-Taranto a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai ...

Controesodo - Code per tratto chiuso A14 : 15.41 Ritorno a casa da bollino rosso e all' insegna del maltempo per circa 21 milioni di italiani. Traffico molto rallentato per la chiusura di un tratto di 32 chilometri tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare per lavori sul manto stradale provocati da un incendio a un mezzo pesante. Lungo la Statale 16 Adriatica si sono registrate code per oltre 10 chilometri.

Le Code polemiche della tragedia : dibattito sulla nazionalizzazione - accuse per Toninelli al mare : Il premier Conte cerca di mediare tra le componenti del governo pro e contro il controllo dello Stato di Autostrade -

I Plus Codes permettono di creare indirizzi virtuali in Google Maps : Con i Plus Codes è decisamente più semplice raggiungere località non mappate direttamente su Google Maps, o del cui indirizzo non siete certi. L'articolo I Plus Codes permettono di creare indirizzi virtuali in Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Crollo ponte Genova : Code in ospedale per donare il sangue : “Genova ha risposto in modo fantastico anche questa volta. Per tutto il pomeriggio c’e’ stata la coda di ragazzi davanti al centro trasfusioni dell’ospedale Villa Scassi per donare il sangue“: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Asl 3 genovese, Luigi Bottaro, secondo cui “le scorte di sangue sono congrue, la donazione e’ comunque gradita e indicata in questa fase“. “I feriti ...

Esodo di Ferragosto - bollino nero per il weekend : chilometri di Code sulle autostrade : Per le strade italiane è iniziato ufficialmente il weekend più caldo dell'estate 2018. Quello che si avvicina sarà un fine settimana da 'bollino nero' per il traffico automobilistico, a causa delle moltissime partenze in direzione di gettonate località marittime o montane. Soprattutto nella ore della fascia anti-meridiana, su tutte le reti autostradali italiane vige divieto assoluto di circolazione per i mezzi pesanti (oggi, sabato 11 agosto, ...

Esodo estivo - Code di 3 ore per raggiungere traghetti verso la Sicilia : Bollino nero sulle autostrade italiane per l'Esodo estivo di agosto. code chilometriche di tre ore sull'A2, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina. Per ...

Traffico - inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per le Code dei traghetti dello Stretto di Messina : oltre 3 ore di attesa - chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni : sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. Attualmente, i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati ...

