Classifica Vuelta a España 2018 | Simon Yates veste la maglia rossa | 1” su Valverde! Fabio

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Alejandro Valverde allunga al comando - Fabio Aru lotta per il podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna e si conferma il migliore dei favoriti per la conquista della maglia rossa. Lo spagnolo ha conquistato dieci preziosi secondi di abbuono nei confronti di tutti gli altri big alla vigilia della prima vera tappa di montagna della corsa iberica. Il 37enne ora ha 11” sul tedesco Emanuel Buchmann e 14” su Simon Yates. In lotta per il podio anche Fabio Aru che si trova ...

Vuelta a España 2018 - Tony Gallopin : “Una vittoria fantastica. Ho ottime gambe e proverò anche a fare Classifica” : Oggi, nella settima tappa della Vuelta a España 2018, Tony Gallopin ha tirato fuori uno dei suoi colpi da maestro, riuscendo ad anticipare il gruppo con uno spettacolare attacco da finisseur negli ultimi chilometri. Il francese non è certo nuovo a questo tipo di azioni e quando sta bene è davvero difficile da battere. Una vittoria che dà grande morale a Gallopin, che nell’intervista al termine della tappa ha analizzato così la sua prestazione: ...

Vuelta 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 7 : Vince Tony Gallopin, che beffa i grandi della classifica negli ultimi 2 km. Gli inseguitori - tra i quali c'è Aru - arrivano dopo 5'', mentre Kwiatkowski cade e perde 30''

Vuelta a España 2018 - la Classifica dei favoriti. Kwiatkowski perde terreno - Valverde virtualmente in testa : Una caduta prima dei chilometri finali tira fuori dalla lotta per il successo di tappa in questa settima frazione Michal Kwiatkowski che perde anche terreno dai rivali in chiave classifica dei favoriti. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big aggiornata. classifica BIG Vuelta A España 2018: Alejandro Valverde Emanuel Buchmann 1” Simon Yates 4” Michal Kwiatkowski 19” Jon Izaguirre a 24” Nairo Quintana a 27” Steven ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rudy Molard resta in maglia rossa - perde terreno Kwiatkowski : Settima tappa per la Vuelta a España 2018: arrivo particolare e molto insidioso in quel di Pozo Alcón. Non una salita vera e propria, ma tanti strappi che hanno allungato il gruppo e hanno portato al successo il transalpino Tony Gallopin, con una sparata da finisseur. Non cambia quasi nulla in Classifica generale: l’unico uomo importante che va in difficoltà è Michal Kwiatkowski, a causa di una caduta. Andiamo a scoprire la nuova ...

Vuelta Espana - Bouhanni firma la sesta tappa - cambia ancora la Classifica dei big : E' stata volata nella sesta tappa della Vuelta Espana [VIDEO], ma non dopo una classica corsa tranquilla verso lo sprint generale. Dopo una prima parte a rilento la corsa si è accesa negli ultimi 20 chilometri a causa del vento laterale. Il gruppo si è spezzato in più tronconi e dietro sono rimasti alcuni big della classifica generale come Thibaut Pinot, Wilco Kelderman e Rafal Majka. Nel finale la Quickstep non è riuscita a pilotare in maniera ...

