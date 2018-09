Ci-Lam | una serra intelligente cresce sotto il sole di Napoli

Guerra tra gang rivali in carcere a Prato : agente ferito con una Lametta : Ha aggredito con una lametta quattro agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Prato ferendone in maniera grave uno alla gola. È successo questa mattina, come riferisce l'Osapp, ...

STOP LamPADE ALOGENE/ Mettine una a Led e risparmi 75 milioni di barili di petrolio : Dal 1° settembre le ALOGENE a bulbo sono fuori mercato. Il primo effetto sulla nostra vita quotidiana? Toccherà sostituire meno spesso lampadine fulminate. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:07:00 GMT)FINANZA & CLIMA/ L'economia senza CO2 è ancora lontana, di P. FeletigBOLLETTE GAS E LUCE/ Ecco quanto pagheranno le famiglie dopo i nuovi rincari, di P. Feletig

CastelLammare - Addio all'estate con lo spettacolo pirotecnico - centinaia di stabiesi in villa comunale : Intanto si lavora al piano traffico Castellammare - Notti d'estate, stasera spettacoli e fuochi d'artificio in villa comunale

COMMITTENTI - LIBERI PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE : DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PALERMO UNA PROPOSTA PER REGOLamENTARE LE ... : 30 agosto 2018 Una legge a tutela delle prestazioni dei LIBERI PROFESSIONISTI, che preveda la presentazione di un'istanza autorizzativa obbligatoriamente corredata, oltre che da tutti gli elaborati ...

ANCORA UNA SERIE DI ORDINANZE PER LA PREVENZIONE DI INCENDI DI STERPAGLIE – IL SINDACO DI GIROLamO : NON ABBASSIAMO IL LIVELLO DI GUARDIA ... : Il provvedimento sindacale generale, emanato ad aprile , sarà valido fino al prossimo 15 ottobre Un'altra SERIE di ORDINANZE nei confronti di alcuni proprietari di appezzamenti di terreno che ANCORA ...

CARL BRAVE E FRANCESCA MICHIELIN/ "Avevo bisogno di una voce cLamorosa e ho scelto lei" (Battiti live 2018) : CARL BRAVE e FRANCESCA MICHIELIN infiammeranno la piazza di Bari con la loro "Fotografia" in occasione della serata conclusiva del Battiti live 2018 in onda su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:21:00 GMT)

Catania - ladri in casa di un commissario di polizia : l’agente ferito con una Lametta : Due uomini hanno ferito con colpi di arma da taglio il commissario della polizia di Stato di Catania Nuccio Garozzo durante un tentativo di rapina. Uno dei ladri, un ragazzo di origine gambiana di 18 anni con permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra ed è rimasto ferito gravemente.Continua a leggere

Hunt : Showdown avrà una modalità single player - ma soLamente per una settimana : A partire da oggi Hunt: Showdown avrà una modalità single player, ma solo per una settimana, fino al 6 settembre.Come riporta VG247 Crytek ha annunciato che questa modalità a tempo limitato coinvolgerà un totale di 10 giocatori a partita i quali, uno contro l'altro, avranno la possibilità di vincere premi speciali. Essi vanno da una discreta quantità di monete d'oro fino a diversi materiali insieme al nome personalizzato.Durante l'evento rimarrà ...

Cassino RegoLamento privacy - Dragonetti : 'Una nomina politica' : <Il Sindaco pensa conclude Dragonetti che aver fatto partecipare pochi dipendenti ad un corso presso l'Università tutto sia in regola? Tra le tante cose che ignora, incluso l'abc della politica, ...

Calciomercato - cLamoroso dall'Argentina : Dybala al Real. Ma è una bufala? : Mauricio Hidalgo parla di accordo totale tra i club: trasferimento immediato per 180 milioni di euro. Ma il quotidiano argentino smentisce perfino che lavori per loro...

“Una figlia misteriosa”. Imbarazzo a Corte - la ‘bomba’ cLamorosa su Lady Diana. Sarah e la paura di William : non è il primogenito? Può succedere di tutto : Nel 1981 Diana Spencer, figlia di un’antica famiglia aristocratica inglese, si era sposata con il principe Carlo, erede al trono britannico. Lei aveva vent’anni; lui, 32. Fu un matrimonio infelice fin dall’inizio: come scrive la sua biografa, Tina Brown, in Lady Diana Chronicles, il tradizionale ‘e vissero felici e contenti’ andrebbe sostituito con ‘e andò tutto male’. La storia della principessa del ...

Europa League - serata storica per il Lussemburgo : il Dudelange a caccia di una cLamorosa qualificazione alla fase a gironi : Per la prima volta nella storia una squadra di Lussemburgo potrebbe qualificarsi per la fase a gironi di una competizione Uefa Potrebbe essere una serata storica per il Granducato del Lussemburgo, giovedì sera infatti l’F91 Dudelange può diventare la prima squadra lussemburghese a qualificarsi alla fase a gironi di una competizione per club dell’Uefa. Ultimo ostacolo il ritorno dei playoff di Europa League contro il Cluj in ...

Un caLamaro gigante è stato ritrovato su una spiaggia a Wellington - in Nuova Zelanda : Il calamaro gigante è uno degli organismi viventi più grandi al mondo, sorpassato tra gli invertebrati soltanto dal calamaro colossale , Mesonychoteuthis hamiltoni, . Abitanti delle profondità ...

US Open – Nadal difende Ferrer con una stoccata velenosa : “giocatori più scarsi di lui hanno vinto uno SLam” : Dopo la vittoria a causa del ritirono di Ferrer, Rafa Nadal ha difeso a spada tratta l’amico e connazionale con delle dichiarazioni forti Rafa Nadal ha staccato il pass per il secondo turno degli US Open senza troppi patemi, complice il ritiro di David Ferrer dopo 1 ora e 20 minuti di gioco. ‘Ferru’ ha rimediato uno stiramento che gli ha impedito di concludere quella che è stata forse l’ultima partita Slam della sua carriera. Nadal non ...