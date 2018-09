Chiara Ferragni e Fedez | la ex Grande Fratello Daniela Martani brutale | ' Io licenziata

J-Ax assente al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : ecco dov'era ieri sera : Al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni probabilmente si è notata più l'assenza di alcuni invitati che la presenza di altri. Su Leggo.it vi abbiamo raccontato in diretta i momenti...

Ferragnez - il vestito da sposa di Chiara Ferragni firmato Dior. Corpino in pizzo in stile Grace Kelly - velo lunghissimo e minishorts sexy : Chiara Ferragni come in una favola. La sposa del "royal wedding italiano" è finalmente apparsa in tutto il suo splendore. Ecco il vestito tanto atteso, che la rende davvero una...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ Il trucco dello sposo : base naturale - matita per gli occhi e cipria : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: come in una favola moderna, gli sposi si sono scambiati delle splendide promesse d'amore che emozionanto gli ospiti e il web.

Perfetto - romantico e divertente : il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez fra stile - solidarietà e una lezione agli haters [GALLERY] : Un matrimonio da favola: Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente marito e moglie tra le critiche degli invidiosi e l’amore di parenti e amici E’ andato in scena ieri, a Dimora delle Balze, a Noto, in Sicilia, il matrimonio più atteso dell’anno. Altro che il Principe Harry e Meghan: Chiara Ferragni e Fedez hanno ‘stravinto’. Due giornate di festeggiamenti incredibili: Chiara è arrivata in Sicilia, col piccolo ...

MATRIMONIO Chiara Ferragni E FEDEZ/ I punti salienti delle nozze dell'anno : dal volo alle location siciliane : MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: come in una favola moderna, gli sposi si sono scambiati delle splendide promesse d'amore che emozionanto gli ospiti e il web.

Chiara Ferragni - il video delle prove dell’abito da sposa : Si dice che quando una futura sposa indossa l’abito giusto, lo sente. Sembrerebbe essere proprio così, e la riprova ci arriva dal video esclusivo, girato nel quartier generale parigino della storica maison, nel quale Chiara Ferragni scopre per la prima volta, e indossa sotto lo sguardo amorevole e attento della stilista italiana, le due creazioni che Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, ha realizzato appositamente per lei. ...

L'abito di Chiara Ferragni : i giudizi delle stiliste : Più di così Chiara Ferragni non avrebbe potuto fare: bella, chic e dolcissima, ha mandato al mondo un bellissimo messaggio di eleganza, grazie a una stilista italiana. Mi sono piaciuti molto anche la ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ Tutti gli assenti celebri : da Mika a Paris Hilton e Donatella Versace : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: come in una favola moderna, gli sposi si sono scambiati delle splendide promesse d'amore che emozionanto gli ospiti e il web.

L’abito di Chiara Ferragni : i giudizi delle stiliste : Fossero state le audizioni di X Factor, Chiara Ferragni avrebbe ottenuto quattro «per me è un grande sì». Il suo abito da sposa firmato Dior e disegnato da Maria Grazia Chiuri ha convinto. Unanimamente positivo, infatti, il parere delle 4 stiliste, protagoniste del mondo della moda, che abbiamo voluto interpellare a caldo in merito al wedding dress più atteso dell’anno. Quattro designer dagli stili diversi, tutte d’accordo, però, nel ...

Chiara Ferragni e Fedez - dopo il matrimonio : tutto quello che è successo alla festa : Doveva essere il "royal wedding all'italiana" e così è stato: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non ha deluso le aspettative e si è trasformato in un evento...

Chiara Ferragni : il party look super chic del dopo matrimonio : La bionda Chiara Ferragni continua a dettare lezioni di stile. E su Instagram, dopo gli scatti già virali del matrimonio da favola, ecco che arrivano foto dei look dedicati alla seconda parte della festa siciliana. Vediamo insieme che cos’ha scelto la neo sposina per il trucco del party post “Yes, I do”. Che – ci avremmo messo la mano sul fuoco – si è inoltato fino a notte fonda.LEGGI ANCHEChiara Ferragni sposa, con look da ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez - il meglio della festa tra balli scatenati - giostre e putti che versano vodka : Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto, in Sicilia. La festa dopo il Matrimonio si è chiusa dopo le 4. I due, per l’occasione, hanno allestito una sorta di parco dei divertimenti con tanto di palco da cui si è esibito, tra gli altri, lo stesso rapper. Cerimonia e party sono stati oggetto di discussione sui social (e non solo) per due giorni. L'articolo Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez, il meglio della festa tra balli scatenati, ...

Fedez e Chiara Ferragni sposi a Noto : Un matrimonio da favola per Chiara Ferragni e Fedez celebrato ieri alla Dimora delle Balze a Noto in provincia di Siracusa

Chiara Ferragni - in corto per la festa : Non c’è due senza tre. Uno per pronunciare il fatidico sì. Uno per brindare e cenare con parenti e amici. E uno per scatenarsi al luna park. Chiara Ferragni concede il bis di cambio d’abito e, per la festa che ha acceso Noto all night long, si infila in un minidress anch’esso formato, come i primi due, Dior. Come tutte le spose Chiara ha, giustamente, pensato a una rapida trasformazione di outfit per godersi più liberamente la ...