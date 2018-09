Chiara Appendino | “Non si governa con gli slogan Noi con la Lega? Colpa di Renzi”  

Torino - l'ex braccio destro di Chiara Appendino stronca Di Maio : E poi aggiunge: 'Non è uno statista o un politico, è uno che per caso in questo mondo malato senza selezione della classe dirigente si è trovato a rivestire un ruolo ben più grande di ciò che può ...

Chiara Appendino e Virginia Raggi sotto fuoco amico : In gioco c'è la tenuta del mandato di Chiara Appendino. E davanti a una maggioranza che si ribella al proprio sindaco al grido di "Qui non comanda lei", in serata Luigi Di Maio volerà a Torino per partecipare alla riunione tra il primo cittadino e i suoi consiglieri. È qui che bisognerà decidere se ospitare - come vorrebbe Appendino - o meno le Olimpiadi. Solo due giorni fa il sindaco della città della Mole, al ...