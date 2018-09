Chi è Maurizio Cheli | l' astronauta nel cda dell' Asi La | buona | scelta di Di Maio

ASIA ARGENTO TRADITA DA ROSE McGOWAN/ Maurizio Costanzo : "Non Chiedetemi di sChierarmi" : ASIA ARGENTO, TRADITA dalle amiche, da ROSE McGOWAN e scaricata da Sky, resta in silenzio sui social, ma l'ex gieffina Marina La Rosa la difende: "che problemi ha questo Jimmy Bennett?".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Maurizio Costanzo parla dello scandalo che ha coinvolto Asia Argento : "Non riesco a dare un giudizio - a sChierarmi" : Il giornalista non prende una posizione sulla vicenda ma condanna il polverone mediatico che ha travolto l'attrice.

Maurizio Costanzo difende Mara Venier : pugnalata alla Parodi? Ecco cosa ha diChiarato su Domenica In : FUNWEEK.IT - A 80 anni Maurizio Costanzo continua a riflettere, indagare e voler migliorare ciò che conosce meglio: la televisione e le sue dinamiche non sempre chiarissime, così a Dagospia ha ...

Addio a Maurizio Vogliazzo - grande uomo e grande arChitetto : Ma è difficile trovare la creatività in politica ." Letteratura, pittura, e l'amore per gli alberi. L'uomo e il suo immaginario e il fascino della natura. " L'albero è Storia e Speranza. L'uomo non ...

Maurizio Martina : "Il Pd deve ripartire dai fisChi di Genova per cambiare" : Il Pd prova a ripartire dopo i fischi a Genova. Lo fa con il suo segretario, Maurizio Martina, che sprona il partito a ripartire proprio da quella contestazione: "Era doveroso esserci. Dai quei fischi noi dobbiamo ripartire per cambiare"."L'unica cosa da non fare - aggiunge Martina - è trattare con sufficienza il clima che sta attraversando il paese, perché ci riguarda. L'alternativa a Lega e Cinque Stelle si fa rimettendoci a ...

Maurizio Rossi : la mia Genova a risChio crollo economico : Roma, 14 ago., askanews, - Era il 28 aprile 2016 quando Maurizio Rossi di Scelta Civica, unico ligure in Commissione Trasporti al Senato, poneva un'interrogazione al ministro delle infrastrutture ...

Piero Chiambretti stronca Maurizio Crozza : 'Perché guadandolo capisco che qualcosa non va' : Satira e tv, c'è grossa crisi. Lo conferma Piero Chiambretti , che intervistato da Francesco Specchia per Libero rimpiange, tra il serio e il faceto, i tempi di Silvio Berlusconi premier: 'Quando ...

Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e anticipazioni 12 agosto : "La Chiave del nostro mestiere è la curiosità" : Maurizio Costanzo Show, il popolare programma con il giornalista romano, torna in replica questa sera, domenica 12 agosto: la seconda serata di Rete4.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Fedez ospite a L'Intervista?/ Maurizio Costanzo riparte con il neo sposo di Chiara Ferragni : Fedez ospite a L'Intervista? Secondo gli ultimi rumors sembra che Maurizio Costanzo stia pensando ad una nuova edizione ripartendo proprio dal rapper e neo sposo di Chiara Ferragni(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:10:00 GMT)

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi : "Quando tutto finisce si può restare amici" : Ci sono i sentimenti al centro del tavolo di stasera del MAURIZIO COSTANZO SHOW. Spazio anche a imitazioni e battute con Filippo Bisciglia e Iva Zanicchi.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa/ E Fabrizio Frizzi : "Mi Chiamò per dirmi che si era innamorato" (Maurizio Costanzo Show) : Rita Dalla Chiesa, ospite questa sera, del Maurizio Costanzo Show, parlerà del suo rapporto con Fabrizio Frizzi, a poche settimane Dalla sua prematura scomparsa.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:43:00 GMT)

