Certe cose si avverano per il solo fatto di esserne convinti Compresi i disastri

(Di domenica 2 settembre 2018) In psicologia e sociologia la profezia che si auto-avvera è piuttosto conosciuta e studiata come un meccanismo psicologico e comportamentale che porta gli individui o i gruppi a rilevanti sofferenze. Venne formulata come teoria da un sociologo americano – Robert K. Merton– verso la metà del secolo scorso. Si tratta di una previsione che per ildi essere stata annunciata e creduta intensamente provoca gli avvenimenti stessi. Un primo esempio può essere quella di un bimbo che comincia a pensare: “Non capisco la matematica”. Per ildi essere convinto di questa affermazione comincerà a non applicarsi in quella materia perché sicuro di non farcela. Progressivamente dalle elementari alle medie si allontanerà sempre più dallo studio matematico tanto che, in mancanza di basi, alle superiori capirà in effetti ben poco delle lezioni. Altro esempio è quello di un ...