Catania | investe più volte i vicini seduti lungo la strada e poi fugge | 1 morto e

Catania - investe i vicini di casa : un morto e 7 feriti : Un'anziana rimasta uccisa e sette feriti, di cui due in gravi condizioni. È questo il bilancio di quella che per gli inquirenti è stata un'aggressione volontaria: un uomo, non ancora rintracciato, ha travolto con la propria automobile alcuni vicini di casa che erano seduti a dei tavoli in una strada chiusa, via Savona a Palagonia, in provincia di Catania.L'uomo, secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, sarebbe salito sull'auto e ...