Caro Matteo | faccia qualcosa di liberale

ilgiornale

: RT @ilgiornale: Caro #MatteoSalvini, faccia qualcosa di #liberale - patriziagatto3 : RT @ilgiornale: Caro #MatteoSalvini, faccia qualcosa di #liberale - HeldGabriela : @matteoc1951 @dukana2 @gianniPerrino @fattoquotidiano @bas5stelle @LeggieriM5S @BarbaraLezzi @PediciniM5S… - ilgiornale : Caro #MatteoSalvini, faccia qualcosa di #liberale -

(Di domenica 2 settembre 2018) Ma a questi Paesi Salvini non si è presentato come grande statista capace di dare una guida politica, ma come un demagogo che si è alleato con Orbán, il gruppo di Visegrad e Marine Le Pen, cioè la ...