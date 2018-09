Cardiff Arsenal 2-3 | gol e highlights Lacazette decisivo | festa Gunners

Premier League : l’Arsenal sbanca Cardiff per 3-2 : RISULTATI Premier League- Si chiude il 4° turno di campionato con le ultime tre partite in programma in questa domenica. L’Arsenal, reduce dal primo successo stagionale contro il West Ham, sbanca il campo del Cardiff City, che arrivava da due pareggi a reti inviolate con Newcastle e Huddersfield. La squadra di Emery ha vinto per 3-2: Aubameyang , Mustafi, Lacazette hanno segnato per l’Arsena, Camarasa e Ward per il ...