Caos posti in aereo | Pupo canta e calma gli animi

Caos contratti a termine : col dl Dignità oltre 8mila posti in meno : Si addensano nubi nere sul decreto Dignità presentato in pompa magna dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio. Adesso che iniziano a uscire le cifre effettive, sembra proprio che lemisure varate dal capo pentastellato non aiutino affatto a sviluppare l'economia del Belpaese. Anzi, rischiano di affossarla mandando in fumo una caterva di posti di lavoro. Dalla relazione tecnica del provvedimento firmato ieri sera dal capo dello Stato, ...