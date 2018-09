CAOS LIBIA Macron e i trafficanti di uomini tendono una trappola all' Italia

Libia nel CAOS - dal 2011 il Paese è spaccato in due - : Dalla destituzione di Gheddafi 7 anni fa, due fazioni si contendono il potere: da una parte il governo di Al Sarraj a Tripoli, sostenuto dalla comunità internazionale, dall'altra il governo di Tobruk, ...

Libia : un paese nel CAOS. Immigrazione come unico business : Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato il decreto legge per la cessione alla Guardia costiera libica di 12 unita' navali [VIDEO]. Tali imbarcazioni saranno adibite al pattugliamento delle coste libiche cercando di porre un tampone alla crisi migratoria che investe il paese nordafricano. Il decreto ha ricevuto diverse critiche, sollevate fin da subito da alcuni deputati dei partiti di opposizione. Infatti, secondo questi, potrebbe sorgere ...

CAOS LIBIA/ Il nuovo risiko per l'Italia con l'incognita migranti : Dopo l'incontro Conte-Trump torna interessante per l'Italia lo scenario libico, cui si collegano anche le vicende riguardanti i migranti, come quella della nave Asso 28. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:08:00 GMT)CAOS LIBIA/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì), di M. MercuriINCHIESTA/ Cittadinanza attiva, così i "falsi italiani" intascano benefits con un passaporto, di A. Illia

CAOS LIBIA/ La carta segreta dell'Italia che non piace a Macron (ma a Putin sì) : Negli ultimi mesi si è riaperto l'ennesimo capitolo della "guerra fredda" tra la Francia e l'Italia per la LIBIA. E Roma ha ottime carte da giocare. MICHELA MERCURI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ "L'Italia deve aiutare Serraj e Haftar a controllare il sud della LIBIA", int. a M. BertoliniSCONTRO FRANCIA-ITALIA/ Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla LIBIA, di G. Sapelli

SALVINI CONTRO UE : "SANZIONI RUSSIA? DIRE NO NON CI SPAVENTA"/ Ultime notizie : ipotesi veto. CAOS sulla Libia : Matteo SALVINI CONTRO l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di sCONTRO dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Nel CAOS della Libia - l'Eni di Descalzi non lascia ma raddoppia : Il funzionario, intervenendo durante una trasmissione televisiva locale, ha continuato: "Questa decisione provocherà ulteriori perdite all'economia libica come quelle subite nel 2013 e nel 2014, ...