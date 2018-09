huffingtonpost

: Cambio ai vertici dei Servizi segreti: rischia il posto anche il capo della Guardia Costiera - HuffPostItalia : Cambio ai vertici dei Servizi segreti: rischia il posto anche il capo della Guardia Costiera - Ensi2000 : RT @MPenikas: HuffPost: Cambio ai vertici dei Servizi segreti: rischia il posto anche il capo della Guardia Costiera - Gidicci : Cambio ai vertici dei Servizi segreti: rischia il posto anche il capo della Guardia Costiera -

(Di domenica 2 settembre 2018) La decisione era nell'aria già da un paio di settimane, ma ora c'èil crisma dell'ufficialità: domani il governo avvierà la procedura per ilaidei. Come anticipato dal CorriereSera, a cedere ilsaranno due dei funzionari a cui il governo Gentiloni aveva prorogato l'incarico lo scorso 7 marzo: il direttore del Dis Alessandro Pansa (molto apprezzato da Conte che lo vorrebbe come suo consulente a palazzo Chigi) e ildell'Aise, l'agenzia per la sicurezza esterna, Alberto Manenti. Confermato invece il direttore dell'Aisi Mario Parente, che conserverà la carica almeno per altri due anni.Ma la vera novità, riportata da CorriereSera e Messaggero, riguarda alcune indiscrezioni secondo le quali "dopo il casonave Diciotti, potrebbe essere avvicendato il comandanteCostiera, ...