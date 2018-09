California | entro il 2045 solo energia rinnovabile

California - Punta al 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2045 : Da tempo il mondo si interroga sulle infrastrutture necessarie alla diffusione delle auto elettriche, ma non sono solo i sistemi di ricarica a richiedere una disponibilità capillare. la creazione stessa dell'energia a rappresentare una sfida per non rendere vano il concetto di emissioni zero. Lo stato della California si sta muovendo proprio per poter sfruttare esclusivamente fonti rinnovabili.Eolico e solare per sfruttare solo fonti ...