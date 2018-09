Bullismo | il rischio di minimizzare la violenza dicendo ‘è stata una goliardata’

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 settembre 2018) Una giornata di noia a Fuorigrotta, a Napoli, e un gruppo di giovanissimi che al grido di “chi non salta è bianconero” scaraventa un anziano nel cassonetto. Come d’obbligo, il video della “goliardata” finisce in rete, insieme ai filmati di altri ragazzi che nella metropolitana di Napoli molestano un altro anziano e una signora. Una serata trascorsa con gli amici e, per finire in bellezza, insieme in auto a lanciare uova contro i passanti, prendendo di mira una ragazza di colore, che per questa “bravata” ha rischiato di non partecipare ai Campionati europei di atletica in rappresentanza dell’Italia. Due ragazzi di 14 anni che a Vicofaro, in provincia di Pistoia, ingannano il tempo sparando con una pistola scacciacani a un cittadino gambiano. Come spiegheranno il gesto? “Era uno scherzo”. Nell’arco di poche settimane, sono avvenuti numerosi episodi di cronaca in cui ...