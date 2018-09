Brexit | May | “No a secondo referendum” Ultime notizie | “Non tradisco la nostra

May - su Brexit nessun compromesso : 14.37 La premier britannica Theresa May ha promesso che manterrà il suo progetto per i futuri legami con la Ue senza cedere a compromessi. Al The Sunday Telegraph May ha detto: "Non accetterò compromessi che non siano nel nostro interesse nazionale sulle proposte di Chequers",il documento redatto a luglio nella residenza di campagna dei premier britannici, che prevede che Londra lasci il mercato unico ma resti in una zona di libero scambio per ...

May punta sull'Africa per i commerci : "Non temo una Brexit senza accordo" : 'Un mancato accordo non sarebbe certo una passeggiata ma neanche la fine del mondo', ha minimizzato May ribadendo che 'un No Deal è sempre meglio di un Bad Deal', un cattivo accordo. E intanto la ...

Theresa May : Brexit senza un accordo non è la fine del mondo : Teleborsa, - La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del ...

Theresa May : "Brexit senza un accordo non è la fine del mondo" : La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May. Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi 'non sarebbe poi la fine del mondo'

Theresa May : "Brexit senza un accordo non è la fine del mondo" : La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del mondo". Lo ...

May : «Una Brexit senza accordo con l'Ue non sarebbe la fine del mondo» : LONDRA - L'uscita dall'Unione Europea senza un accordo «non sarebbe la fine del mondo»: parola della premier britannica Theresa May, che oggi ha minimizzato i rischi di una 'hard Brexit'. Il Governo sta facendo il possibile per raggiungere un'intesa con

Brexit - May : mancato accordo GB-Ue non sarebbe fine del mondo : Non riuscire a trovare un accordo con l'Unione Europea per l'uscita della Gran Bretagna dal blocco il prossimo anno non sarebbe la fine del mondo.

Brexit - la May convoca incontro a settembre : Secondo quanto riporta "Bloomberg" nella sua edizione online, il primo ministro britannico Theresa May starebbe pianificando una riunione con i membri più influenti del suo governo all'inizio di ...

Brexit - la difficile partita di Theresa May : L'immigrazione è un motore essenziale dell'economia britannica. Un recente rapporto del Comitato consultivo sulla migrazione ha interpellato oltre 400 datori di lavoro sulla questione e la maggior ...

Brexit : May da Macron in Costa Azzurra : ANSA, - PARIGI, 3 AGO - Theresa May sbarca in Francia per cercare il sostegno di Emmanuel Macron sulla Brexit. L'incontro tra il presidente francese e la premier britannica è previsto per il tardo ...

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Salvini 'Il razzismo Unico allarme sono i reati degli immigrati'. E su Brexit 'May - o ti imponi o Ue ti truffa' : ROMA. Parlare di razzismo in Italia, per Matteo Salvini , è una follia. Non c'è nessun allarme, secondo il ministro dell'Interno. Nelle ore di due nuove aggressioni a migranti - una a Partinico e l'...

Salvini 'Il razzismo Unico allarme sono i reati degli immigrati'. E su Brexit 'May - o ti imponi o Ue ti truffa' : ROMA. Parlare di razzismo in Italia, per Matteo Salvini, è una follia. Non c'è nessun allarme, secondo il ministro dell'Interno. Nonostante l'ennesima aggressione a un migrante - a Partinico , il nono ...

Salvini al Times : "La bassa natalità usata come scusa per importare migranti". E alla May : "Sulla Brexit o ti imponi o l'Ue ti truffa" : "Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. alla fine di questo mandato il Governo sarà valutato sul numero di nuovi nati più che sul suo debito pubblico". In gioco "c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identità" e la sinistra sta usando la bassa natalità come una "scusa" per "importare migranti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...