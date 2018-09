Botte alla moglie e abusi sulla figlia | padre-padrone sotto accusa | doppia inchiesta

Botte e minacce alla madre per i soldi della droga : arrestato figlio violento nel Napoletano : Botte e minacce alla madre per ottenere denaro per l'acquisto di droga. È stato arrestato con l'accusa di estorsione, lesioni personali e danneggiamento ai danni della madre convivente un ...

Cittadella - massacrata di Botte dalla figlia : anziana muore dopo tre settimane : Questa fa parte di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'anziana signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla morte dopo tre settimane di ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a Cittadella, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata ...

Parma - picchiata dal marito : salvata in strada dalla polizia/ Scalza e sotto choc - Botte davanti alla figlia : Parma, picchiata dal marito scappa in strada: salvata dalla polizia. Scalza ed in evidente stato di choc la donna ha confidato le violenze avvenute davanti alla figlia minore.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Alla WRC di Pechino Botte da orbi fra i robot sul ring : Roma,, askanews, - Si chiama "King of bots", ed è un vero e proprio torneo fra piccoli "gladiatori" meccanizzati: a Pechino, nell'ambito della World robot Conference, è arrivato anche questo show ...

Maxi rissa fra turiste per un selfie alla Fontana di Trevi : Botte da orbi per lo scatto perfetto : Otto le persone coinvolte in una vera e propria rissa a suon di spintoni e colpi proibiti: gli agenti della polizia...

Trevi : alla luce una domus romana e una Bottega artigiana : Dalla terra è stata portata alla luce una domus romana e una bottega artigiana. Le indagini conoscitive sono state curate dall’associazione culturale Umbria Archeologica su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali, in accordo con l’Università di Perugia e con la Soprintendenza ai beni archeologici dell’Umbria con la dottoressa Maria Laura Manca (ispettrice di zona), sotto la direzione scientifica della ...

Pavia - Botte e minacce alla figlia 12enne perché non rispetta i precetti dell'Islam : Un cittadino egiziano, residente a Pavia, è stato allontanato da casa in seguito alle ripetute violenze ai danni di sua figlia, una ragazzina di 12 anni, `colpevole´ di non rispettare i precetti dell'...

Botte e minacce alla madre per 10 anni - arrestato : Per 10 anni un 36enne ha picchiato, minacciato ed estorto soldi alla madre , ora 72enne, rubandole anche i soldi quando lei provava a nasconderli. E' successo a San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano. ...

Messina : insulti e Botte alla moglie per anni - arrestato : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - insulti, minacce di morte e violenze fisiche. L'ennesima storia di maltrattamenti tra le mura domestiche è stata scoperta a Messina dai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino straniero di 54 anni. I militari, intervenuti in un apparta

A 2 anni fa la pipì a letto - ucciso a Botte dalla madre : “Mi guardava anche storto” : La mamma condannata a 40 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto in casa. Prima di chiamare i soccorsi, la donna, insieme alla madre, si era preoccupata di ripulire il sangue per simulare un incidente. Al momento dei soccorsi il piccolo però aveva ferite su oltre il 70% del corpo compresa la testa.Continua a leggere

Botte di fronte alla stazione - condannato un tassista di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Quattro mesi di reclusione sospesi e trasformati in 2500 euro di risarcimento. E' la sentenza di primo grado con la quale il giudice Claudia Di Valerio ha condannato un ...

Roma - Botte e minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano : Funzionavano a intimidazioni e botte le lezioni di H.M.A, 28enne insegnante che teneva lezioni sul Corano a Roma, in quartiere periferico, e che con l'assenso dei genitori non lesinava le vie brusche con i bambini che si mostravano meno reattivi agli insegnamenti.Il maestro di Corano è finito in manette al termine di un'indagine scattata a gennaio dopo una segnalazione e che ha provato come due bambini fossero divenuti vittime di maltrattamenti ...

«Mamma - mi piacciono i maschi» : bambino di 10 anni ucciso di Botte dalla madre : Massacrato e ucciso di botte a 10 anni dalla madre, con l'aiuto del fidanzato, perché avrebbe confessato di essere gay. Una storia tremenda al quale si aggiungono dettagli ancora...