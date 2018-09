Bottas ammette | La mia missione era rallentare Raikkonen

huffingtonpost

(Di domenica 2 settembre 2018)il compito di scuderia Valtteri. "Ho cercato di fare tutto il possibile per salire sul podio. La miaera cercar di tenere dietro Kimi e rallentarlo, ma alla fine ho lottato per il podio", ha detto il pilota Mercedes, terzo nel Gran Premio d'Italia."Abbiamo battagliato in modo duro - ha aggiuntoa proposito del duello con Verstappen - Forse anche un po' più in là, credo la penalità sia giusto. Ci prendiamo questo risultato, ieri sono stati più veloci loro, alla fine abbiamo vinto noi e ci prendiamo questo risultato".