Boscoreale - Sposa arriva in comune in ambulanza Dopo le polemiche è corsa al lotto Il

Sposa infermiera noleggia ambulanza per il matrimonio/ Video - polemiche a Boscoreale e sui social : Sposa infermiera noleggia ambulanza per il matrimonio, Video: polemiche a Boscoreale e sui social per la trovata della donna. Ma non è l'unica: bufera anche nell'Avellinese(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:45:00 GMT)