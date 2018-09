Bono perde la voce | interrotto il concerto U2 | ' Non sappiamo cosa sia successo'

Bono Vox perde la voce - interrotto il concerto U2 : «Non sappiamo cosa sia successo» : concerto interrotto per Bono Vox, che ha perso all'improvviso la voce ieri sera a Berlino. Il leader degli U2 è stato costretto ad annullare lo show. 'Siamo dispiaciuti per la cancellazione di ...

U2 - Bono perde la voce sul palco : annullato il concerto di Berlino : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

Bono Vox perde la voce/ Video - U2 concerto annullato a Berlino : “Non è grave ma devo fare qualcosa…” : La seconda data a Berlino per il gruppo di Bono Vox non è stata “perfetta” come invece si prevedeva. Ed infatti, gli U2 si sono trovati costretti ad interrompere per via di un calo di voce.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:42:00 GMT)

U2 - Bono VOX PERDE LA VOCE/ Video - concerto annullato a Berlino : "Non sappiamo cosa sia successo" : La seconda data a Berlino per il gruppo di BONO Vox non è stata “perfetta” come invece si prevedeva. Ed infatti, gli U2 si sono trovati costretti ad interrompere per via di un calo di VOCE.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:41:00 GMT)

U2 - Bono Vox perde la voce ed è costretto ad interrompere il concerto di Berlino : perde la voce e sospende lo spettacolo. È successo a Bono Vox, il leader del gruppo rock irlandese U2, poco dopo l’inizio del secondo concerto berlinese del gruppo, nella Mercedes-Benz Arena. Il cantante, 58 anni, ha avuto difficoltà a cantare fin dalle prime battute dello spettacolo e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco. Bono è riuscito a portare a termine l’esecuzione dell’hit Beautiful Day ...

U2 - Bono Vox perde la voce : interrotto il concerto di Berlino : perde la voce e sospende lo spettacolo. È successo a Bono Vox, il leader del gruppo rock irlandese U2, poco dopo l’inizio del secondo concerto berlinese del gruppo, nella Mercedes-Benz Arena. Il cantante, 58 anni, ha avuto difficoltà a cantare fin dalle prime battute dello spettacolo e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco. Bono è riuscito a portare a termine l’esecuzione dell’hit Beautiful Day ...

U2 - Bono Vox perde la voce/ Video - concerto annullato a Berlino : fan in apprensione per il leader della band : La seconda data a Berlino per il gruppo di Bono Vox non è stata “perfetta” come invece si prevedeva. Ed infatti, gli U2 si sono trovati costretti ad interrompere per via di un calo di voce.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:28:00 GMT)