Boldrini | ' Alle europee lista unitaria dei progressisti'

Laura Boldrini : ‘Lista innovativa della sinistra alle Europee - scegliamo 5 punti’ : Laura Boldrini ne è convinta: l’unico modo che ha la sinistra italiana per rilanciarsi è quello di presentarsi sotto un unico simbolo alle elezioni Europee del giugno prossimo. L’ex presidente della Camera ripropone la sua idea, gia' avanzata alcuni mesi fa, di dare vita a quella che viene descritta come una “lista innovativa ” e “senza simboli di partito” che riunisca tutte le forze politiche e sociali che si definiscono di sinistra intorno a un ...

Non posso, non riesco a non notare che il comandante della Diciotti Massimo Kothmeir ovvero l'ultima persona che avrebbe interesse a difendere la linea di Salvini, visto che ne ha ignorato gli ordini andando a recuperare di sua iniziativa gli ultimi migranti...

Dl dignità - Boldrini : “Articolo 18? M5s ha votato contro la reintroduzione e ha voltato le spalle al suo elettorato” : “In aula il Movimento 5 stelle ha voltato le spalle al proprio elettorato sull’articolo 18. Aveva detto che avrebbe voluto la reintroduzione . Il deputato Epifani ha presentato l’emendamento ma è stato votato contro . Via i voucher? Di Maio aveva detto così ma oggi si scopre che l’utilizzo è stato allargato. Quindi un voltafaccia verso chi gli aveva dato fiducia”. Così Laura Boldrini , in sala stampa della Camera, ...

Boldrini sul Centrosinistra - "lista unica alle Europee 2019"/ Ecco lo slogan : "Cambiare l'Europa per salvarla" : Boldrini sul Centrosinistra , "lista unica alle Europee 2019": l'esponente di Liberi e Uguali punta sull'unità ed annuncia lo slogan , "cambiare l'Europa per salvare l'Europa"

Ora la Boldrini invoca l'unità del centrosinistra : "Andiamo tutti uniti alle Europee" : Dopo aver sposato la causa (fallita) di Liberi e Uguali, che ha spaccato ulteriormente il Partito Democratico e il centrosinistra italiano, ora Laura Boldrini fa un appello all"unità della "cosa rossa".Già, perché l"ex presidente della Camera dei deputati, in un"intervista a La Repubblica, chiede a gran voce "una lista unica del centrosinistra alle Europee senza simboli del Pd, di Leu o di altre formazioni minori". Non solo. La Boldrini , ...

Laura Boldrini attacca M5S : “La Lega ha sottratto 49 milioni - gli alleati pretenderanno onestà da Salvini?” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca il Movimento 5 Stelle, reo di non aver preso posizione in merito alla sentenza di condanna per truffa ai danni dello Stato comminata alla Lega: "Per la magistratura la Lega di Salvini ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato, ai cittadini italiani. Su per giù la stessa cifra che si risparmierebbe col ricalcolo dei vitalizi. Immagino che ora i suoi alleati 5stelle si facciano sentire ...