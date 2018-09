Bloodroots | svelati tre minuti di video gameplay

eurogamer

(Di domenica 2 settembre 2018)è un titolo action in stile Hotline Miami ambientato durante il periodo della colonizzazione americana.Il gioco, in uscita su PC nel 2019, si è mostrato in treditramite il quale abbiamo occasione di vedere qualche scena d'azione nonché il qualche divertente scena di combattimento.Nei diversi livello dovremo farci spazio tra i nemici facendo piazza pulita di tutto e tutti, sfruttando inoltre anche gli elementi ambientali quali scale, alberi, barili e quant'altro, i quali ci permetteranno di accumulare punti extra. Si potrà dunque possibile utilizzare l'ambiente a prprio vantaggio per scatenare devastanti combo e schiacciare il nemico. Bisognerà essere anche veloci e calcolare con precisione le mosse degli avversari.Read more…