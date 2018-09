Bimbo 7 anni muore annegato in piscina

Sardegna - Bimbo di 7 anni annega nella piscina dell’albergo mentre gioca : Tragedia in un albergo di Orosei, in provincia di Nuoro, dove un bambino di 7 anni è morto annegato mentre giocava in piscina con gli amichetti per cause in via di accertamento. Forse ha infilato la mano in un bocchettone rimanendo incastrato. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

Annega Bimbo di 7 anni nella piscina dell'hotel in Sardegna : mano incastrata in un bocchettone : bimbo di 7 anni muore Annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei , sulla costa centro orientale della Sardegna.

Bimbo di 7 anni muore in piscina : Un bambino di 7 anni è annegato mentre stava giocando nella piscina di un hotel in via Lungomare, a Orosei, nel Nuorese. E' accaduto intorno alle 12. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo, ...

Muore annegato Bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei : mano incastrata in un bocchettone : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. LEGGI...

Muore annegato Bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei : mano infilata in un bocchettone : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. LEGGI...

Muore annegato Bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei , sulla costa centro orientale della Sardegna.

Sardegna - Bimbo 7 anni annega nella piscina dell'hotel. "Risucchiato da un bocchettone" : E' accaduto in un albergo di Orosei, nel Nuorese. Le cause dell'annegamento sono da accertare, ma secondo l'Unione Sarda il piccolo sarebbe rimasto incastrato. Sul posto carabinieri con pm e medico legale

Nuoro : Bimbo di 7 anni muore in piscina a Orosei : Questa mattina un bambino di 7 anni è annegato a Orosei, nel Nuorese: l’incidente è avvenuto mentre stava giocando nella piscina di un hotel in via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto. Sul posto i carabinieri della stazione di Orosei per gli accertamenti insieme al medico legale e al pm. L'articolo Nuoro: bimbo di 7 anni muore in piscina a Orosei sembra essere il ...

Muore annegato Bimbo di 7 anni mentre gioca nella piscina a Orosei : bimbo di 7 anni Muore annegato in piscina: era residente in Ogliastra ed è morto mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. LEGGI...

Sardegna - Bimbo 7 anni muore annegato nella piscina dell'hotel : E' accaduto in un albergo di Orosei, nel Nuorese. Da accertare le cause dell'annegamento: sul posto carabinieri con pm e medico legale

“Sassi e bastoni - lo hanno picchiato”. Bimbo autistico vittima di bullismo : il ‘capo’ della baby-gang ha 5 anni : La società sta andando sempre più alla deriva. A testimonianza di ciò l’ennesima storia di bullismo e atti intimidatori nei confronti del più debole. È la storia di una vita: chi agisce in branco si sente più forte e prende di mira colui che appare solo e indifeso. Come a Olympia, a Washington, Stati Uniti: un Bimbo è stato preso di mira da una baby-gang di bulli. L’iniziale ‘preda’, però, si è salvata. Merito di Carte ...

Bimbo di 2 anni fuma sigarette - la madre : “Due pacchetti al giorno - sennò si strappa i capelli” : Rapi, un Bimbo indonesiano, è stato ripreso per strada, mentre fumava davanti alla mamma che, sorridendo alla telecamera, ha ammesso che il figlio è dipendente dalla nicotina. Il piccolo, che negli ultimi tempi sarebbe riuscito a ridurre il numero di sigarette fumate, ha sviluppato questa dipendenza raccogliendo e 'assaggiando' i mozziconi buttati per terra.Continua a leggere

Savona - Bimbo di 5 anni mette in moto l’auto dei nonni e provoca un incidente : Il bambino, residente nel Cuneese e in vacanza coi nonni a Ceriale, in Liguria, si era seduto sul sedile anteriore dell’auto per giocare ma a un certo punto ha girato la chiave dimenticata nel quadro ed è riuscito a mettere in moto il veicolo. Si è schiantato contro una panchina del lungomare, fortunatamente senza provocare feriti.Continua a leggere

Milano - Bimbo restituito alla madre dopo 0tto anni. «Tragico equivoco» : Un «Tragico equivoco» che ha tenuto lontani una madre cinese e il figlio per 8 anni dei suoi ormai 11 anni. L'equivoco è quello - scrive il Tribunale dei Minorenni - in cui «incorre la madre in Italia»...