Berna | tre poliziotti feriti vicino a centro autonomo Reitschule

Real Madrid-Milan - dove vedere il ‘Trofeo Berna beu’ in chiaro : diretta tv e info streaming : Amichevole di lusso tra Real Madrid-Milan , che si affronteranno questa sera per il ‘Trofeo Santiago Bernabeu’. La partita rappresenterà l’ultimo test della squadra di Gattuso prima dell’inizio del campionato di Serie A. C’è molta attesa di vedere all’opera i calciatori rossoneri e, in particolar modo, Gonzalo Higuain, che potrebbe fare il suo debutto in rossonero dopo il recente trasferimento dalla Juventus. ...

Festival Show a Bibione (Venezia) con Fabrizio Moro - Nesli e Bernabei : ospiti e diretta streaming : Festival Show a Bibione (Venezia) stasera, giovedì 9 agosto. La tournée itinerante estiva di Radio Birikina e Radio Bella & Monella fa tappa a Bibione oggi per una nuova serata all'insegna della musica. Sul palco sono attesi alcuni degli artisti italiani più suonati in radio questa estate. Con loro anche l'internazionale Mihail che presenterà il tormentone Who You Are. Il cast di Festival Show a Bibione prevede la presenza di Nesli e ...