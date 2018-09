Orosei - Bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 2 settembre, in un albergo di via Lungomare.

Bambino di 7 anni morto annegato nella piscina dell'hotel a Orosei : incastrato con la manop in un bocchettone : Un Bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in Sardegna. Il bimbo viveva ad Ogliastra, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno mentre...

Bambino di 7 anni morto annegato nella piscina dell'hotel a Orosei : Un Bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in Sardegna. Il bimbo viveva ad Ogliastra, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno mentre...

A Peterborough i 10 anni del 'Festival degli italiani' di Marco Cereste : da Bambino emigrante a Presidente del Consiglio : Nella città britannica, a nord di Londra, il 15% dei 180 mila abitanti è d'origine italiana: figli di emigrati che negli anni '50 andavano a lavorare nella "London Brick"; come il padre di Marco ...

AUTOSTRADA A1 - INCIDENTE ORVIETO : MORTI PADRE E FIGLIO/ Ultime notizie : vittima è Bambino di 10 anni : INCIDENTE A1 tra ORVIETO e Fabro: si temono MORTI. Ultime notizie, un camion si è ribaltato in AUTOSTRADA: sul posto squadre di soccorso, traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Brescia : trovato lo scheletro di un Bambino di 4000 anni fa : Il ritrovamento durante gli scavi archeologici al lago Lucone, gli esperti: "Scoperta sorprendente"

Bambino di 2 anni muore sul volo Alitalia : era diretto a Roma per curarsi : Crisi cardiaca per un Bambino libanese a bordo di un volo Alitalia Beirut-Roma. Atterraggio di emergenza a Bari

Bambino di 2 anni muore sul volo Alitalia : atterraggio d'emergenza : Crisi cardiaca per un Bambino libanese a bordo di un volo Alitalia Beirut-Roma. atterraggio di emergenza a Bari

Bambino di 2 anni muore su un volo Beirut-Roma - atterraggio di emergenza a Bari : Secondo la prima ricostruzione il Bambino, di nazionalità libanese, è stato colto da una crisi cardiaca mentre era a bordo: una hostess ha tentato di rianimarlo e così hanno fatto gli operatori del 118, ma è stato inutile

MINIMOTO - INCIDENTE CONTRO MURETTO : MORTO BIMBO 9 ANNI/ Taranto - il casco ha salvato l'altro Bambino : Martina Franca, tragico INCIDENTE con la MINIMOTO: muore BIMBO di 9 ANNI. Ultime notizie, ferito anche il fratellino dopo lo schianto CONTRO un MURETTO, scattano le indagini(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:45:00 GMT)

Minimoto contro un muro - muore un Bambino di 9 anni : non aveva il casco : Doveva essere una domenica spensierata da trascorrere in campagna con i parenti, ma si è trasformata in tragedia. Giuseppe, un bambino di 9 anni, è morto dopo essersi schiantato contro...

Martina Franca - un Bambino di 9 anni è morto per un incidente in minimoto : non indossava il casco : Non aveva il casco, il bambino morto nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, a causa di un incidente in minimoto nelle campagne di Martina Franca nel Tarantino. Per il piccolo di nove anni, deceduto a causa delle ferite riportate, è stata inutile la corsa all’ospedale di Francavilla Fontana. L’altro minore che guidava la moto – un cugino suo coetaneo – ricoverato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi portava, ...

Taranto - Bambino di 9 anni muore in un incidente con la minimoto : Un bambino di 9 anni è morto per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto mentre era a bordo di una minimoto in contrada Pezze Mammarelle, a circa 15 chilometri da Martina Franca.Il piccolo avrebbe apparentemente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto. I familiari hanno prontamente chiamato il personale del 118 che lo ha poi velocemente condotto in ospedale. Purtoppo, nonostante il rapido intervento, i ...

Minimoto - terribile incidente a Martina Franca : muore un Bambino di nove anni : Il bambino ha perso il controllo della sua Minimoto schiantandosi contro un muretto, ferito il fratello che si trovava insieme a lui sul mezzo Un pomeriggio d’estate finito in tragedia, un incidente terribile che ha spezzato la vita di un bambino di nove anni. E’ successo a Martina Franca nella giornata di ieri, due fratelli giocavano insieme ad alcuni amici con la propria Minimoto prima dello schianto contro un muretto. Un ...