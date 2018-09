Autostrade | Cda non può fare valutazioni tecniche

Ponte Morandi - Autostrade per l’Italia : “Cda non può fare valutazioni tecniche né stabilire urgenze” : “Non è compito né facoltà del consiglio d’Amministrazione fare una valutazione tecnica dei progetti né stabilire l’urgenza o la somma urgenza (ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). Questa valutazione è un obbligo infatti dei responsabili tecnici qualificati come committenti, che in tali casi non necessitano di autorizzazione da parte del consiglio d’Amministrazione e per le fattispecie di urgenza e di somma urgenza non hanno ...