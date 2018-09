Autobus | dal 13 settembre sparisce la navetta Terminal De Bernardo | siamo obbligati | non

Un altro Autobus in fiamme a Roma : dall'inizio del 2018 i casi sono 19 - : Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l'ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l'8 ...

Un altro Autobus in fiamme a Roma : dall’inizio del 2018 i casi sono 19 : Un altro autobus in fiamme a Roma: dall’inizio del 2018 i casi sono 19 Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l’ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l’8 maggio alle 10 in via del Tritone. Ecco tutti i casi ...

Roma - Autobus dell'Atac in fiamme sfiorato dalle auto : In pochi minuti è stato inghiottito dal rogo, senza che il conducente potesse fare niente per spegnere le fiamme. Un autobus dell"Atac è stato avvolto dalle fiamme che l"hanno distrutto.È accaduto intorno nella carreggiata interna del Grande raccordo anulare all"altezza per lo svincolo per la via Ardeatina. Come riporta il Messaggero, il conducente stava portando l"autobus al deposito quando ha visto del fumo uscire nella parte posteriore del ...

Ancora un Autobus in fiamme a Roma - è il 18esimo dall'inizio dell'anno : Ancora un bus in fiamme a Roma. Nella notte su un mezzo dell'Atac si è verificato un incendio che "ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il Gra all'altezza di via Ardeatina", come spiega l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino.L'incendio, per ragioni Ancora da accertare, spiega l'Atac, ha interessato un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo. Non ci sono ...

Aggredisce l'autista dell'Autobus e lo manda in Ospedale - nei guai 37enne di Bari - : «Interruzione di servizio pubblico e lesioni personali». È il conto che i Carabinieri della stazione di Racale hanno presentato a G.M.G. 37enne residente a Bari, deferito in stato di libertà, una ...

Atac - i 320 nuovi Autobus promessi dal Campidoglio non arriveranno (per ora). Deserta la gara da 98 milioni di euro : I 320 nuovi autobus per Roma promessi da Virginia Raggi e Linda Meleo non arriveranno. Almeno non per ora. È andata Deserta la gara d’appalto del valore di 98 milioni, bandita lo scorso 23 maggio da Atac, per l’acquisto di 320 vetture diesel euro 6 da immettere sulle strade capitoline nei prossimi 3 anni, con i primi 125 previsti in arrivo nel 2019. A quanto comunicato dalla stessa azienda capitolina – confermando le indiscrezioni che ...