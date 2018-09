Auto | in crescita in Italia spesa nel 1Â° semestre 2018 Aumentano prezzi vetture nuove

Auto - in crescita in Italia spesa nel 1° semestre 2018. Aumentano prezzi vetture nuove - +1 - 7% - e assistenza - +1 - 1% - : ROMA - I prezzi delle Auto 'corronò più dei prezzi al consumo: nei primi sei mesi del 2018 il costo medio delle vetture nuove in Italia è aumentato dell'1,7% nel...

La nazionalizzazione di Autostrade e i dati Ocse sulla crescita. Di cosa parlare a cena : Allora, senza la tragedia di Genova nessuno si sarebbe accorto delle tante concessioni in Italia e del loro valore. Adesso sembra il primo punto del governo (ma il famoso contratto ne parlava?) e soprattutto vedrete che partirà una mitologia della concessione con cui, inventando entrate aggiuntive g

Auto a chilometri zero - è boom/ I dati rivelano grandi affari : fascia di mercato in grande crescita : Auto a chilometri zero, è boom. Ultime notizie, i dati rivelano grandi affari: fascia di mercato in grande crescita, ecco i pro e i contro di una fascia di mercato in grande crescita(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:54:00 GMT)

Autogrill - crescita dei ricavi "like for like" : Crescono i ricavi di Autogrill che segnano un risultato positivo per l'azienda leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Il Cda del gruppo ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno ...

Italia cenerentola nel mercato delle Auto elettriche ma si punta alla crescita : Come si muove il mercato della mobilità elettrica? E' il quesito che Alessandro Giubilo, di Flexy Energy, società che si occupa di distribuzione, progettazione e realizzazione di sistemi basati sull'utilizzo delle energie rinnovabili, ha aperto nella mattinata del 22 luglio, giornata conclusiva di Ecofuturo 2018, festival sulle tecnologie ecocompatibili iniziato il 18 luglio al Green Energy Park "Fenice" di Padova. L'epilogo dei dati relativi ...