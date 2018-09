Atalanta-Cagliari | Chievo-Empoli | Sassuolo-Genoa | Torino Spal | dalle 20 30 La Diretta

Atalanta-Cagliari streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Atalanta-Cagliari streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Atalanta e Cagliari, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Atalanta e Cagliari in una gara molto importante. La partita sarà ...

Atalanta Cagliari / Streaming video e diretta tv : arbitra Maresca. Orario - quote e probabili formazioni : diretta ATALANTA CAGLIARI, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. A Bergamo la Dea, in grande condizione, ospita gli isolani che hanno un solo punto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Cagliari - Maran : "All'Atalanta toglierei il collettivo. Dobbiamo mostrare identità" : Maran si sofferma su Bradaric, vice campione del mondo. "In allenamento i progressi sono nitidi, sta crescendo molto e la sua condizione è alla pari degli altri". Insomma, la caccia per la maglia del ...

Cagliari - Maran : “con l’Atalanta sfida difficile” : Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta e Rolando Maran è fiducioso: “La squadra ha lavorato in settimana nel migliore dei modi – ha detto il tecnico alla vigilia – e molto spesso quel che si riesce a fare in allenamento, si fa anche la domenica. L’Atalanta è la squadra peggiore da affrontare in questo momento, ma anche noi abbiamo la nostra identità: dobbiamo essere compatti. Se riusciamo a farlo ...

Cagliari - Maran : 'Atalanta squadra durissima da affrontare' : Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta. Con un obiettivo: cancellare la brutta impressione della prima uscita stagionale a Empoli. In mezzo, però, c'è la buona prestazione in casa col ...