Blastingnews

: Poste Italiane: accordo azienda-sindacati per 6.000 nuove assunzioni - ValledAosta : Poste Italiane: accordo azienda-sindacati per 6.000 nuove assunzioni - piobulgaro : Assunzioni Poste Italiane: nuovi posti di lavoro per diplomati #assunzioni #lavoro #posteitaliane #candidature #frontend #disoccupazione - ste_calic : Assunzioni Poste Italiane: nuove posizioni in scadenza a fine settembre 2018 -

(Di domenica 2 settembre 2018) Tramite ledisi apronoopportunita' lavorative per coloro che sono alla ricerca di lavoro VIDEO nella provincia di Bolzano. L'azienda è infatti alla ricerca di personale, da inserire all'interno dell'area front-end. Si tratta, nella pratica, di fare da promotore dei servizi e prodotti del gruppo, assicurando al contempo l'adempimento di tutte le relative procedure pratiche e del rispetto degli attuali obblighi di legge. Allo stesso tempo, i nuovi assunti dovranno dare adeguate informazioni alla clientela, con l'obiettivo di sviluppare e consolidare i rapporti con il gruppo e quindi di fidelizzare l'utilizzo dei prodotti e dei servizi. Ovviamente, per adempiere al meglio i compiti appena descritti, il gruppo ricerca personale con specifici requisiti, a partire dal patentino di bilinguismo indispensabile per lavorare in zona e rilasciato dalla ...