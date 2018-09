blogo

: Ascolti tv sabato 1 settembre 2018 - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 1 settembre 2018 - Varych4 : Ascolti tv sabato 1 settembre 2018 - tvblogit : Ascolti tv sabato 1 settembre 2018 -

(Di domenica 2 settembre 2018) Prime Time Su Rai 1 Le Rane con Ficarra e Picone ha registrato 1.871.000 telespettatori, share 11,08%. Su Rai 2 Il film Tutti i sospetti su mia madre, andato in onda fino alle 21.30 in lingua originale, ha registrato 1.124.000 telespettatori, share 6,45%. Su Rai 3 Il film Giù la testa ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,92%. Su Canale 5 Il film Buongiorno papà ha registrato un netto di 1.880.000 telespettatori, share 11,51%. Su Italia 1 Il film Il Re Scorpione ha registrato un netto di 905.000 telespettatori, share 5,25%. Su Rete 4 The Transporter - La serie ha registrato 689.000 telespettatori, share 4,05%. Su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 494.000 telespettatori, share 3,03%. Su Tv8 Il doc Agnelli ha registrato 548.000 telespettatori, share 3,2%. Su Nove L'ispettore Barnaby ha registrato 256.000 telespettatori, share ...