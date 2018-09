Arte & politica | l' onda populista allarma Venezia Spike Lee attacca | Mai con

Al Met la mostra record su Arte e cattolicesimo : da D&G al Vaticano quanto è cool il crocifisso : Fino all'8 ottobre al Metropolitan Museum di New York è in mostra "Heavenly Bodies: arte e immaginazione cattolica", la grande rassegna che accosta capi di alta moda firmati da Versace, Balenciaga e Jean Paul Gautier ad oggetti sacri, come le famose scarpe rosse di Papa Giovanni Paolo II, provenienti dalla sagrestia della Cappella Sistina.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 agosto : “Calce & MArtello” B. e Chiamparino nel partito del Tav : UnitI È nato ieri il Nazareno del Tav Tajani e Chiamparino visitano i cantieri dell’alta velocità e provano a tranquillizzare gli industriali: “Per noi è fondamentale”. E sul nuovo duetto Pd-Fi arriva la benedizione di B. di Lorenzo Giarelli #MattonellaDimettiti di Marco Travaglio Cultori sfegatati del nuovo genere letterario di giornaloni, quello delle fake news sulle fake news, leggiamo e collezioniamo tutto. Non ci perderemmo una ...

Con 'il centro dell'Estate - shopping - art - fun & food' - Grosseto sperimenta l'evento 'happy hour' del mArtedì : ... a vario titolo e con caratteristiche diverse, hanno come obiettivo quello di attrarre cittadini, famiglie, adulti e bambini, oltre che visitatori e il mondo dell'impresa e dell'economia. E farlo con ...

Nick Cave & The Bad Seeds - al Lucca Summer Festival; quando l’Arte si fa musica : Al Lucca Summer Festival, manifestazione musicale che si tiene a Lucca durante il mese di luglio sin dal 1998, si è svolto il concerto di Nick Cave, supportato da una band di enorme calibro artistico, che non ha deluso le aspettative. Il pubblico di Nick Cave & The Bad Seeds rispecchia appieno la spiritualità del gruppo. Spettatori attenti, silenziosi, allegri, commossi nei momenti giusti, fanno da cornice allo spettacolo e diventano essi ...

Cristina Plevani contro U&D : «Non pArtecipo. I concorrenti lì da anni - si facciano una domanda...» : ISEO - 'Smentisco categoricamente che andrò nel programma condotto da Maria De Filippi a cercare un compagno. I concorrenti sono lì da anni: se non trovano un uomo o una donna, che si facciano una ...

"Élite Show & Fashion" tra Solidarietà - Spettacolo - Sport - Moda e Arte : "Élite Show & Fashion" tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte" vuole rappresentare uno Spettacolo nello Spettacolo, unico nel suo genere con realtà che si intersecano tra loro, dando la ...

Al museo Moco di Amsterdam in mostra le rockstar dell’Arte moderna e contemporanea : Banksy e Icy & Sot : Nella splendida cornice di Museumplein di Amsterdam, è presente il, museo dedicato agli amanti dell’arte moderna e contemporanea che ospita i capolavori dei più famosi artisti internazionali degli ultimi decenni. Il Modern Contemporary (Moco) Museum di Amsterdam si trova all’interno di Villa Alsberg, una casa padronale risalente al 1904 situata proprio nel cuore della città, in Museumplein. L’edificio è stato progettato da ...

B&C Speakers - Bisarno Family Trust liquida pArte della propria quota : Teleborsa, - Bisarno Family Trust, lo scorso 3 luglio 2018, ha alleggerito la propria partecipazione nel Produttore italiano di altoparlanti al 4,651%, detenuta a titolo di diretta proprieta'. In ...

Teatro&Musica. "Casola è una Favola" ripArte dal 22 luglio al 14 agosto : ecco tutto il programma : Al calar del sole, dalle ore 20,30 al via spettacoli, artisti di strada, racconti. Tra gli artisti presenti: Teatro due Mondi di Faenza, Paola Li Vecchi e Le Strologhe. Quella notte ci sarà anche l'...

InDanza&InArte - torna il campus nazionale sulla danza : Rispetto al passato, l'evento si presenta raddoppiato nella sua durata e si svilupperà attraverso ben dieci giornate ricche di lezioni, di audizioni e di spettacoli orientati ad individuare e a far ...

GOSSIP U&D/ Giorgio Manetti potrebbe pArtecipare ai reality Mediaset : Temptation Island e Grande Fratello VIP: sarebbero questi due amatissimi reality di Canale 5 a contendersi la partecipazione di uno degli storici protagonisti di Uomini e donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over, che secondo Vero Tv sarebbe corteggiato sia da Simona Ventura che da Ilary Blasi per le prossime edizioni dei loro programmi. Qualora il toscano dovesse accettare la trasmissione sulle tentazioni o il reality ...

