Arte e scienza al servizio dell' oceano Succede in Croazia

Vaccini - Manca : 'Fa specie il silenzio di Emiliano. Si schieri dalla pArte della scienza' : PUGLIA 'E alla fine sono i sindaci e i direttori didattici, molti in Puglia ma non solo, che stanno decidendo l'obbligatorietà dei Vaccini per l'iscrizione a scuola dei bambini delle Elementari e dell'...