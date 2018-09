Arrestato un altro pusher | continuano le azioni anti-droga

Migrante 19enne picchiato a Partinico - Arrestato operaio : “Lesioni aggravate da odio razziale”. L’altro aggressore è fuggito : È agli arresti domiciliari Lorenzo Rigano, l’ operaio di 37 anni accusato di avere picchiato e insultato a Partinico , nel Palermitano, il senegalese di 19 anni Kalifa Dieng. Confermata l’accusa di lesioni aggravate dall’ odio razziale con cui, due giorni fa, era stato indagato insieme al cugino, anche lui operaio di 34 anni. I carabinieri avrebbero dovuto arrestare anche lui, come disposto dal gip di Palermo Fabrizio Anfuso su richiesta del ...

Bondage estremo tra la coppia finisce male : uno in ospedale - l’altro Arrestato : La pratica erotica che prevede l’utilizzo di corde, frustini, manette e altri oggetti stava per costare la vita a un 59enne che è quasi rimasto strangolato dopo essere stato legato. Nei guai è finito l'amico 30enne che ha allertato i soccorsi: l'uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate.Continua a leggere

Foggia Atti persecutori - danneggiamenti e altro - Arrestato un pregiudicato : è inoltre ben noto alla cronaca in quanto la notte tra il 7 e l'8 aprile 2016 era stato a sua volta vittima di tentato omicidio, nei pressi della pizzeria Al Muretto di M Atti nata, da parte di Q. A., ...

NAPOLI - Arrestato UN ALTRO GAMBIANO DELL’ISIS/ Ultime notizie : “soldato di Allah - sento la sua voce” : Isis, GAMBIANO ARRESTATO per terrorismo a NAPOLI: il 34enne Sillah Osman stava progettando attentato in Spagna o Francia. Giunto in Italia nel 2016, è ritenuto pericoloso.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:25:00 GMT)