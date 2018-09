: Peso cai 7,6% e FMI antecipa financiamento à Argentina - valoreconomico : Peso cai 7,6% e FMI antecipa financiamento à Argentina - TelevideoRai101 : Argentina, peso in caduta libera - fabmar78 : L’ #Italia fuori dall’ #euro -

Inilè in-ha perso il 38% del suo valore nel mese di agosto-, cresce il malcontento nel Paese e l'inquietudine riguardo al futuro. In una sola settimana ilsi è deprezzato del 20%. Ilperde potere d'acquisto in misura incessante e l'aumento costante dei prezzi, innescato dal rialzo del dollaro, allarma le famiglie. Chi ha risparmi, preferisce conservarli a casa o cambiarli in dollari piuttosto che depositarli in banca.(Di domenica 2 settembre 2018)