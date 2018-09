Areadem | a Cortona il Pd fa le prove generali di ricostruzione

Al via a Cortona la 3 giorni Areadem per rilancio progressisti : Un'occasione per mobilitare energie dentro e fuori il perimetro del Pd e della politica a cui parteciperanno il mondo del sindacato, dell'associazionismo, del Terzo settore, della cultura e delle ...

"Senza di noi il Pd muore". Renzi galvanizza i suoi. Mentre Franceschini rilancia Areadem a Cortona per un Pd "derenzizzato" : "Senza di noi il Pd muore". Matteo Renzi ne è convinto, lo dice ai 120 parlamentari della sua area riuniti ieri sera per i saluti in vista delle vacanze estive ai quali dà appuntamento in autunno: "Ripartiamo".L'appuntamento è per una cena in piedi dal costo di 50 euro a testa, presso la Residenza Lavernale, una villa immersa in un lussureggiante parco sull'Aventino. Quel colle di Roma storicamente evoca scissioni ma nel ...