Area C | Area B | rincari Atm A Milano scoppia la guerra dei trasporti

Pretoria - alla scoperta delle nuove aperture nell'Area metropolitana più in crescita del Sudafrica : ... nella storica città mineraria di Cullinan, viene servita la migliore birra artigianale e durante il weekend vengono organizzati spettacoli di musica live. Per coloro che sono alla ricerca di ...

Crollo Ponte Genova : ferrovia ok in 20 giorni - dopo al via la pulizia Area : Il ripristino della linea ferroviaria sui binari piu’ distanti dal moncone est di Ponte Morandi puo’ avvenire in 20 giorni una volta liberate le aree interessate dalle macerie e dopo il dissequestro da parte della magistratura. Venti giorni se non ci saranno ritardi dovuti alla demolizione del Ponte. E’ quanto emerso nell’incontro che si e’ tenuto tra Rfi e le segreterie regionali dei sindacati, per fare il punto ...

Riccia - migranti al lavoro nell'Area pic-nic di Bosco Mazzocca. Bregantini : sull'accoglienza dei profughi le mie parole travisate : Belle notizie di integrazione che stemperano le polemiche in corso nella politica nazionale. A muoversi ora è la Conferenza episcopale italiana che, dopo l'accoglienza a Rocca di Papa di cento ...

Parco della Salute - dubbi dei medici : "L'Area su cui sorgerà è contaminata" : Forse non sarà una totale 'stroncatura', come sottolineano gli esponenti regionali del Movimento 5 Stelle, ma il documento che l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino ...

Area Expo Eventi. Dal 6 all’8 settembre il Milano Rocks : Appuntamento con il Milano Rocks dal 6 all’8 settembre presso l’Area Expo Eventi. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre presso

Ponte Morandi : Autostrade amplia beneficiari esenzione pedaggi in Area genovese : Roma, 31 ago. (AdnKronos) - Autostrade per l’Italia estende la platea dei beneficiari delle esenzioni dai pedaggi nell'area genovese, rispetto alla prima area di esenzione già operativa per chi viaggia sulle seguenti tratte (Genova Bolzaneto-Genova Ovest-Genova Est e Genova Pra’-Genova Pegli-Genova

USA - in calo l'attività manifatturiera nell'Area di Chicago : Teleborsa, - In calo l'attività manifatturiera nell'area di Chicago . Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 63,6 punti dai 65,5 punti del mese precedente. Il dato, tuttavia, supera ...

USA - in calo l'attività manifatturiera nell'Area di Chicago : In calo l'attività manifatturiera nell'area di Chicago . Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 63,6 punti dai 65,5 punti del mese precedente. Il dato, tuttavia, supera le attese ...

Maltempo Toscana : domani allerta meteo gialla sull’Area metropolitana di Firenze : La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il ...

Crollo in chiesa : indagine per disastro colposo - Area sequestrata : La Procura di Roma indaga per disastro colposo dopo il Crollo del soffitto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, situata a pochi passi dal Campidoglio e dai Fori. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. I vigili del fuoco, che hanno posto l'area sotto sequestro anche per metterla in sicurezza, e sono ancora al lavoro per prelevare le opere d'arte rimaste nell'edificio di culto, hanno ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’Area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

Giappone - l'inflazione impenna ad agosto nell'Area di Tokyo : Teleborsa, - Accelera l'inflazione in Giappone ad agosto . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, dell'area di Tokyo ha registrato un incremento dello 0,5% su ...

Giappone - l'inflazione impenna ad agosto nell'Area di Tokyo : Accelera l'inflazione in Giappone ad agosto . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo, CPI, dell'area di Tokyo ha registrato un incremento dello 0,5% su base mensile ,...

Al via a Cortona la 3 giorni Areadem per rilancio progressisti : Un'occasione per mobilitare energie dentro e fuori il perimetro del Pd e della politica a cui parteciperanno il mondo del sindacato, dell'associazionismo, del Terzo settore, della cultura e delle ...