Anziani e West Nile | ' Nessuna paura | ci difendiamo così'

West Nile : gravi ma stazionarie le condizioni dei 2 Anziani sardi : Restano gravi , ma stazionarie le condizioni dei due anziani , un ottantenne di Tramatza ricoverato a Sassari e un settantaduenne di Terralba ricoverato a Oristano, colpiti dalla Febbre del Nilo Occidentale in provincia di Oristano. Per entrambi i casi, confermati dalle analisi effettuate al policlinico di Monserrato, la prognosi rimane riservata. Nel frattempo mercoledi’ 29 si riunisce a Cagliari, all’assessorato regionale della ...

Come si trasmette il virus killer West Nile - che ha ucciso due Anziani a Ferrara : "Nella provincia di Ferrara, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da West Nile virus". Era scritto così in una nota dell'azienda Ausl di Ferrara, pubblicata sul sito del servizio sanitario regionale. Si tratta, informa l'Ausl, di ...