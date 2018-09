optimaitalia

: #Anthem senza limiti, la strategia di #Bioware che fa felici i giocatori - OptiMagazine : #Anthem senza limiti, la strategia di #Bioware che fa felici i giocatori - TranSpoNewsEnIt : Presidente Donald Trump lancia petizione contro la politica 'senza spina dorsale' inno nazionale di ESPN… -

(Di domenica 2 settembre 2018) L'uscita diè ancora relativamente lontana (parliamo dei primi mesi del prossimo anno, ndr), ma ovviamente i lavori procedonososta: i ragazzi divogliono infatti arrivare quanto mai pronti all'appuntamento con i propri fan, per non ripetere il mezzo passo falso compiuto poco più di un anno fa con l'ultimo capitolo pubblicato della loro saga di punta, Mass Effect Andromeda.Rischi del genere non sembrerebbero essercene, vista la direzione che hanno preso i lavori, con gli sviluppatori che sembrerebbero aver deciso di coccolare a oltranza la propria community. Stando infatti a quanto arrivada PAX West, in corso in quel di Seattle proprio in questo fine settimana, parrebbe che i portafogli deipossano tirare un sospiro di sollievo: lapronta perprevederebbe infatti il rilascio di nuovi contenuti legati alla storia in formato totalmente ...