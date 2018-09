Anet A8 | la stampante 3D per tutti

chimerarevo

(Di lunedì 3 settembre 2018) La stampa 3D sin dalla sua comparsa sul mercato ha incuriosito persone di tutte le età. Presentata inizialmente come un’attività costosa e riservata ad un’elite, oggi invece trova ampio spazio sulle scrivanie di makers, amanti del DIY e anche di studenti e professionisti per la prototipazione rapida. Se si parla però di stampa 3D economica e alla portata diallora non è assolutamente possibile non pensare allaA8 considerata la3D per. Ma vale veramente quanto sperato o speso? Vediamolo subito passo dopo passo.A8 è lachesognano per iniziare e che quasii portafogli possono sostenere. Unache regala gioie e dolori e che catapulta in un mix di felicità e spesso frustrazione. Risponderà alle nostre aspettative? Indice Packaging Assemblaggio Qualità componentistica Stabilità Praticità ed utilizzo Materiali ...