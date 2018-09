Android | un bug può farvi geolocalizzare anche con GPS spento | i dettagli e come

Magisk 17.1 migliora il supporto a Android 9 Pie e ai dispositivi con partizioni A/B - oltre a tanti bug fix : Magisk arriva alla versione 17.1 con tantissimi miglioramenti e con miglior supporto ai dispositivi con partizione A/B e con Android 9 Pie: ecco tutti i dettagli e dove scaricarlo. L'articolo Magisk 17.1 migliora il supporto a Android 9 Pie e ai dispositivi con partizioni A/B, oltre a tanti bug fix proviene da TuttoAndroid.

La noia riguarda la ricarica rapida: in alcuni casi non è riconosciuta del tutto, mentre in altri solo in una percentuale di casi molto bassa

Di recente gli utenti di Android Auto hanno notato uno strano bug, che fortunatamente Google sostiene di avere già corretto. Ecco tutti i dettagli

L'applicazione Swiftkey Keyboard per Android sta iniziando a ricevere un aggiornamento che introduce alcuni graditi miglioramenti, tra i quali troviamo il supporto alle […]

Buone nuove per tutti coloro che hanno installato la Developer Preview di Android P sul loro nuovo OnePlus 6, magari nell'affascinante variante rossa