Anche il Taser può uccidere

Al via la sperimentazione del Taser in 11 città - Anche Brindisi nell'elenco : Brindisi - Da mercoledì 5 settembre in 11 città italiane, tra cui Brindisi, avrà inizio, da quanto annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini, su Facebook, la sperimentazione del Taser, l'arma ...

Firenze - caccia all’uomo : minacce “Stasera muoio - ma Anche loro”/ Ultime notizie - i precedenti del calciante : Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:26:00 GMT)

Fiorella Mannoia a Fasano - Fabrizio Moro a Lecce Stasera Anche il Bitonto opera festival e la festa del mare a Bari. Festival Popularia a ... : In città vecchia si recuperano i sette spettacoli di danza, musica e teatro della sezione «Love and the Sea». Sulla terrazza del Fortino le selezioni di EXP Records Store Pizziche e tarante dal ...

Bari : festa del mare - gli appuntamenti di stasera Anche sette spettacoli in città vecchia : Contemporaneamente, per la sezione «Love and the Sea» curata da Vito Signorile, vanno in scena sette spettacoli in città vecchia. Alle ore 20 Rocco Capri Chiumarulo e Terrae presentano «Canti e ...

Stasera Italia : Barbara Palombelli arruola i politici come testimonial. Nel promo Anche Renzi e Salvini : Barbara Palombelli Spaziando dai partiti di maggioranza a quelli di opposizione, Barbara Palombelli ha coperto l’intero arco parlamentare. Per promuovere il suo debutto a Stasera Italia, che avverrà lunedì 3 settembre alle 20.30 su Rete 4, la giornalista ha arruolato alcuni politici come testimonial. Una mossa furba ma anche insolita, che vede gli esponenti di partito coinvolti in prima persona nei promo in onda proprio in questi ...

Caretta Calabria Conservation : 'Siamo pronti Anche stasera!' : Siamo pronti anche stasera! Vi aspettiamo raccomandandovi di non usare flash, torce, fonti di luce viva , compresi gli schermi degli smartphones, perché potrebbero disorientare le tartarughine e di ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia doma Anche la Gran Bretagna! Stasera inizia la fase finale : Tre su tre per l’Italia nella seconda fase degli Europei U19 di Softball. Stavolta le azzurre hanno dovuto faticare parecchio per sbarazzarsi di una Gran Bretagna combattiva, alla fine domata 7-4 all’ottavo inning. Percorso netto, dunque, nella seconda fase per le ragazze di Enrico Obletter, che Stasera sfideranno l’Irlanda, rivelazione del torneo ed unica formazione ancora imbattuta dopo il sorprendente successo ...

Gabrielli : Anche a Genova i taser| : Il capo della polizia in visita ai pm torna sulla morte di Jefferson e la polemica sull’inserimento della nostra città tra quelle che avranno per prime le nuove dotazioni per i poliziotti